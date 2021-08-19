Euronews: через 30 лет после путча лишь 10% россиян верят в «победу демократической революции»

Как показывают опросы, сегодня лишь 10% россиян считают то, что произошло в августе 1991 года, «победой демократической революции». В то время как 43% граждан оценивают события 30-летней давности, давшие дополнительный толчок к распаду СССР, как «трагические и имевшее гибельные последствия для страны и народа», передаёт Euronews.
30 лет августовскому путчу — неудачной попытке госпереворота, приблизившей распад CCCР. 1991-й год, в стране системный и экономический кризис. На 20-е августа запланировано подписание нового Союзного договора, который, по замыслу, должен был сдержать стремление республик к отделению.
Но в ночь на 19-е группа несогласных с политикой Михаила Горбачёва высших должностных лиц во главе с председателем КГБ Владимиром Крючковым предпринимает попытку отстранения от власти уехавшего в отпуск президента. Члены ГКЧП вводят в Москву войска и бронетехнику.
Тысячи участников стихийного митинга выходят на улицы российских городов, прежде всего, столицы. Они сооружают баррикады, выстраиваются в живые цепи и пытаются остановить приближающиеся к Белому дома танки. Нередко — своими собственными телами.
Путч удалось погасить в течение нескольких дней. А образ Бориса Ельцина на танке, призывающего сторонников не подчиняться ГКЧП и выходить на защиту демократической России, вошёл в историю. Его популярность стремительно растёт.
В Москву возвращается Горбачёв. Его президентство продлится ещё несколько месяцев — но уже чисто номинально. СССР распадётся, вскоре вне закона будет объявлена КПСС.
АНДРЕЙ ГРАЧЁВ, бывший пресс-секретарь Горбачёва: Три дня его держали в плену организаторы путча. Но когда он был освобождён и получил возможность вернуться в Москву — тут же оказался заложником Ельцина, именно ему он был обязан своим освобождением.
Но без крови не обошлось. В ночь на 21 августа в столице прошли столкновении военных с демонстрантами. Митингующие забрасывали бронетехнику камнями, одну машину подожгли. Три манифестанта погибли. Все им было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.
ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС, бывший госсекретарь РСФСР: Тридцать лет спустя, мы находимся в этом сложном заболевании постимперского ментального синдрома. Для них высшей ценностью становится власть, сила, ограничение свобод человеческих, контроль за всеми мыслями, проявлениями гражданского общества, не говоря уже о прямых факторах ограничения свободы выборов.
Сегодня лишь 10% россиян считают, что это была «победа демократической революции», 43% граждан оценивают события августа 1991-го как «трагические и имевшее гибельные последствия для страны и народа». Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса «Левада-центра».
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