Times: Ностальгия по СССР стерла из памяти россиян путч 1991 года

Проведенный недавно опрос показал: лишь половина россиян помнит, что происходило во время августовского путча 1991 года, пишет Times. Как считает издание, воспоминание об этом событии из коллективной памяти жителей России была стерта волной ностальгии по СССР.

Москва запретила проведение памятных мероприятий в честь «тысяч россиян, которые поспособствовали поражению» ГКЧП в 1991 году, утверждает Times. Эта попытка госпереворота была, как напоминает издание, организована «связанными с КГБ чиновниками, которые были недовольны реформами, проводимыми президентом СССР Михаилом Горбачевым».

Критики российской власти отметили символичность этого запрета с учетом проводимого президентом Путиным «наступления на гражданские свободы», говорится в статье.

17 лет назад после прихода к власти бывшего офицера КГБ Владимира Путина произошло резкое усиление российских спецслужб. Вдобавок ряд бывших коллег российского лидера по КГБ были назначены на высшие государственные посты, в то время как критиков власти «сажали в тюрьмы, очерняли в СМИ и даже убивали», утверждается в статье. А Владимир Крючков – бывший глава КГБ, который был одним из лидеров путча 1991 года, – в 2000 году был приглашен на церемонию инаугурации президента Владимира Путина.

Кроме того, «волна ностальгии по СССР» помогла стереть события 1991 года из коллективной памяти россиян. Так, проведенный на этой неделе опрос показал, что лишь половина жителей России может точно вспомнить, что происходило с 19 по 21 августа того года.

Издание Times в завершение пишет, что провести переворот сторонникам ГКЧП препятствовал почти миллион демократически настроенных протестующих, которые вышли на улицы Москвы, чтобы «помешать танкам добраться до парламента». В ходе «конфронтации с военными» тогда погибло три человека. В итоге все закончилось провалом путча, причем неудавшийся госпереворот ускорил распад Советского Союза, говорится в статье.

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