Москва почтила память погибших в августе 91-го

В российской столице прошло несколько митингов, посвященных событиям августа 1991 года. Оппозиционеры во главе с Алексеем Навальным собрались на пересечении Нового Арбата и Садового кольца. Кроме этого, сообщает Euronews, полиция задержала подругу осужденных участниц Pussy Riot.

В Москве прошли митинги в память о событиях августа 1991-го. Одни мероприятия были санкционированы властями, другие нет, но все участники отдали дань памяти тем, кто погиб во время путча ГКЧП.

Так, оппозиционные движения во главе с известным блогером Алексеем Навальным собрались на пересечении Нового Арбата и Садового кольца. По мнению Бориса Немцова, сейчас у власти как раз наследники ГКЧП.

УЧАСТНИК МИТИНГА: Мы хотим, чтобы мы жили в стране, в которой есть честные выборы, справедливые суды и полиция, которая выполняет те приказы, которые соответствуют нашему главному закону – нашей Конституции. А мы чувствуем, что этого не происходит.

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ, блогер: Ну, слушайте, любого человека в нашей стране можно посадить. Мы видели это на деле Pussy Riot, мы видели по делу 6 мая: 12 человек сейчас сидят, хотя не совершали абсолютно ничего. Поэтому любого человека можно посадить, включая меня.

Не обошлось без инцидентов. Во время акции протеста была задержана одна девушка, подруга осужденных за «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя участниц группы Pussy Riot.

События августовского путча 1991 года стали переломным моментом в истории СССР, которые привели к его полному крушению. Возглавивший сопротивление ГКЧП Борис Ельцин был избран первым президентом новой России.

Дата выхода в эфир 19 августа 2012 года.