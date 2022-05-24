Французский экономист: монополия интернет-гигантов играет на руку американской «мягкой силе» в украинском конфликте

Американские цифровые корпорации Google, Facebook* и Amazon превратились в настоящих всемогущих монополистов, не подчиняющихся никакому антимонопольному законодательству, отмечает в интервью Le Figaro французский экономист Оливье Бомсель. Проблема, однако, в том, что американскому правительству эта монополия помогает распространять свою мягкую силу, а значит, в скором будущем ситуация вряд ли изменится, прогнозирует эксперт.

Американские цифровые гиганты Facebook*, Amazon и Goolge превратились в монополии, подобные той, что в своё время создал американский нефтяной магнат Рокфеллер, заявляет в интервью Le Figaro французский экономист Оливье Бомсель. Так же, как Рокфеллер создавал экосистему вокруг добычи сырой нефти, её переработки и транспортировки, цифровые корпорации выстраивают экосистемы вокруг рынка рекламных услуг, адресованных конкретным потребителям, поясняет эксперт.

Экосистема — это совокупность видов деятельности, которые удерживают потребителя благодаря взаимной полезности его продуктов. Amazon продаёт свою логистику и инфраструктуру своим поставщикам, клиентам и другим игрокам рынка. Кроме того, благодаря модулю платной подписки Prime компания имеет возможность предоставлять клиентам группы все свои услуги со скидкой, что создаёт эффект экосистемы. В случае Apple и Microsoft этот эффект создаётся, благодаря совместимости программного обеспечения и сервисов . Для Facebook, это Instagram*, WhatsApp и бесплатный доступ к новостям. У Google это преимущество связано с онлайн-поиском.

Так же, как Рокфеллер, который в итоге поглотил своих конкурентов, цифровые гиганты убивают соперников, которые не в силах противостоять их масштабам и прибыльности, отмечает собеседник газеты. Google убил Yahoo!, Facebook убил MySpace, Amazon, получил доминирующее положение в электронной коммерции — правило «победитель получает всё» делает эти платформы сверхмощными монополиями.

Более того, как только монополии созданы, они начинают хищнический захват соседних рынков. Если раньше с этой проблемой боролось антимонопольное законодательство, то в 1980-х годах оно отошло на второй план во имя интересов потребителя, что дало интернет-корпорациям развиваться в условиях крайне слабого регулирования рынка. Цифровые монополии создают победителей и проигравших, уверен Бомсель. Победителями часто потребители потребители, избалованные политикой корпораций, проигравшими — предприниматели из отраслей, в которых доминируют монополисты. Но прибыль монополий посредством лоббирования также часто используется для коррумпирования институтов демократии и верховенства права, и это самая большая угроза, предупреждает специалист.

Одним из стимулов для развития цифровых платформ был предоставленный им статус хостинга, снимающего с них ответственность в отношении использования своих сервисов: они могут нарушать интеллектуальную собственность, распространять ненависть и мракобесие. Таким образом, социальные сети намеренно создают напряжённость, чтобы увеличить свою аудиторию, подчёркивает экономист. Такая безответственность социальных сетей представляет опасность для институтов представительной демократии, высшей точкой которого стало оспаривание победы Байдена в президентских выборах в США и штурм Капитолия.

Вернуть время вспять можно было бы с помощью правительственного решения о ликвидации таких монополий, как Amazon, Google и Meta**, считает Бомсель. Как напоминает экономист, такие решения систематически принимались в период с 1905 по 1984 год в отношении очень многих монополий. Более того, до начала украинского конфликта такие проекты были в повестке дня администрации Байдена и её антимонопольного органа во главе с Линой Хан. Однако украинский кризис стал напоминанием об огромной мягкой силе, которую даёт Америке монополия на онлайн-поиск, доступ к 85% мобильных телефонов через Android или социальные сети, такие как Facebook и YouTube, отмечает Бомсель. Маловероятно, что в этом новом контексте роспуск «неотрестов» вернётся на повестку дня.

Европейцы горят желанием регулировать деятельность цифровых гигантов, но у них нет средств для борьбы с ними, замечает собеседник газеты. Кроме того, облегчая зависимость Европы от российского газа, Соединённые Штаты одновременно добиваются от Европы пересмотра закона, который требовал хранения европейских данных в Европе. Новые жалобы на злоупотребление доминирующим положением появляются даже на европейском рынке облачных сервисов, игроки которого жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны американских корпораций. Конфликт на Украине ставит Европу в большую зависимость от США, которая на нынешнем этапе могжет только усилить цифровые монополии, предупреждает экономист.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.