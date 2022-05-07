N-TV: президент Болгарии предупредил о «самоуничтожении Европы» в случае затягивания украинского кризиса

Затягивание украинского кризиса может привести к самоуничтожению Европы, пишет N-TV, ссылаясь на слова президента Болгарии Румена Радева. Издание отмечает, что Радев последовательно выступает против поставок вооружений на Украину.

Президент Болгарии Румен Радев предупредил, что в случае затягивания украинского кризиса Европу могут ждать очень тяжёлые экономические последствия, пишет N-TV. «Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит издание слова политика.

Как пишет издание, Радев раскритиковал недавнее решение болгарского парламента о «военной помощи» в адрес Украины. По словам Радева, это «опасный шаг по втягиванию Болгарии в конфликт». N-TV отмечает, что болгарский президент отвергает любые военные поставки Украине.

Издание также приводит слова главы болгарской православной церкви патриарха Неофита, который выступил за усилия по достижению мира. По его словам, вооружённый конфликт не может быть средством разрешения какого-либо спора.

Ранее несколько европейских стран критически высказались в отношении санкций, пишет N-TV. В частности, Венгрия, Чехия и Словакия выступили против радикального бойкота российской нефти.