Bloomberg: Болгария избегает поставок оружия на Украину из-за внутренних противоречий

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T-Online: Киев обвинил Красный Крест в сотрудничестве с Россией за стремление помочь украинским беженцам T-Online
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Глава МИД Венгрии: мы не поддержим санкции против российских нефти и газа Independent
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Восемь стран — партнёров ЕС присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза
Восемь стран — партнёров ЕС, включая Украину, присоединились к европейским санкциям против России, следует из заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
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RT публикует видео с брошенных позиций воздушно-десантной бригады ВСУ в Верхнеторецком
В распоряжении RT оказалось видео, снятое на брошенных позициях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в Верхнеторецком.
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Захарова: США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом
Официальные лица США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом на основе переговоров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «России 24».
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Съёмочная группа RT попала под обстрел в ЛНР
Съёмочная группа военкора RT Саргона Хадаи попала под обстрел на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Ле Пен: Франция должна способствовать сближению России и НАТО
Франция должна внести свой вклад в сближение России и НАТО после окончания украинского конфликта, заявила кандидат в президенты страны Марин Ле Пен в эфире Europe 1.
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Тарпищев отреагировал на слова Рублёва о гуманитарной помощи
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о словах восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды в случае, если ему разрешат принять участие в Уимблдоне.
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Власти Италии хотят отстранить от турнира в Риме российских и белорусских спортсменов
Власти Италии требуют, чтобы турнир серии «Мастерс» в Риме прошёл без участия российских и белорусских теннисистов.
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Американский журналист Лазар высказался о присуждении Зеленскому немецкой медиапремии
Американский журналист Дэниел Лазар в беседе с RT высказался о присуждении украинскому президенту Владимиру Зеленскому немецкой медиапремии.
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CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем
На Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми островами и Китаем в сфере безопасности.
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Федотов считает, что Пустовойтовой можно доверить матч середняков РПЛ
Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов считает, что арбитру Анастасии Пустовойтовой можно доверить обслуживание матча команд-середняков в концовке нынешнего сезона.
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В ЛНР отменили комендантский час на Пасху
По указу главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в республике приостанавливается действие комендантского часа с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля.
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Путин заявил Мишелю, что Киев не позволяет боевикам на «Азовстали» сложить оружие
Российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.
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Александр Емельяненко подписал контракт на следующий бой
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что подписал соглашение на следующий бой.
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Годовой доход российских букмекеров составил около 700 млрд рублей
Завершилась кампания финансовой отчётности за 2021 год среди букмекерских компаний.
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На дне Кольского залива нашли неизвестный самолёт
В Кольском заливе обнаружили на дне неизвестный самолёт, его нашли участники комплексной экспедиции Северного флота и Российского географического общества по поиску исторических артефактов времён Великой Отечественной войны «Помни войну».
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В Нидерландах планируют отказаться от российских энергоносителей к концу года
Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен сообщил о намерениях страны к концу года полностью отказаться от закупок российского газа, нефти и угля.
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Мединский подтвердил, что провёл несколько разговоров с главой делегации Украины
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу состоялись несколько длительных разговоров между главами делегаций России и Украины.
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Лавров: во всех частях мира начали задумываться о том, как избежать прихотей Запада
Несостоятельность и недоговороспособность стран Запада, которые в одночасье разорвали все свои ценности, очевидна любому непредвзятому наблюдателю, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что другие страны начали задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти Запада не влияли на региональные процессы.
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Глава Минюста ДНР: в республике находятся около 3 тыс. сложивших оружие украинских военных
На территории Донецкой Народной Республики находятся около 3 тыс. добровольно сложивших оружие украинских военных, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко.
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В МИД России прокомментировали приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с приостановкой статуса России в качестве наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ).
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Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения.
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Сергей Лавров: Россия не терпит ультиматумов
Россия не потерпит ультиматумов от других стран, в том числе от украинских властей, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Журова — об отстранении Рылова: никто не прикрывается, это уже откровенная политика
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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В США заявили, что не пойдут на прямую военную конфронтацию с Россией
США готовы к любым шагам, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию на Украине, кроме военной конфронтации, заявил замсоветника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.
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УЕФА объявил об использовании системы VAR на полуфинальных матчах Лиги конференций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на полуфинальных матчах Лиги конференций.
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Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут купировать любые провокационные попытки навредить дружеским связям двух стран.
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Лавров: заявления Киева наводят на мысль, что переговоры ему не нужны
Заявления украинской стороны создают впечатление, что Киев смирился со своей судьбой, а переговоры с Россией ему не нужны, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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СК России возбудил дело по факту жестокого обращения с российскими пленными
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.
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В Испании анонсировали выделение Украине €1,5 млн для сохранения культурного наследия
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна выделит для Украины €1,5 млн в целях сохранения культурного наследия.
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СК России возбудил дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования Вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.
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Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно
Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
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Производитель средств личной гигиены Essity рассматривает продажу бизнеса в России
Шведский производитель средств личной гигиены Essity рассматривает продажу бизнеса как вариант ухода с российского рынка.
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В афганской провинции Кундуз произошёл взрыв в мечети
Взрыв произошёл в мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает Ariana News со ссылкой на директора по информации и культуре.
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Путин обсудил с председателем Евросовета Мишелем спецоперацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил специальную операцию на Украине в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин заявил, что возможность его контакта с Зеленским зависит от итогов переговоров
Президент России Владимир Путин в ходе разговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что возможность его прямого контакта с украинским президентом Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС о решении украинского кризиса военным путём
Российский президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал безответственными заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путём.
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Агент Клаудиньо рассказал, что разговоров с «Зенитом» о следующем сезоне ещё не было
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал будущее своего клиента в России.
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В Псковской области продлили антиковидные ограничения до 31 мая
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о продлении действующих ограничений по коронавирусу, включая масочный режим, до 31 мая.
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Семак надеется, что Клаудиньо сыграет с «Краснодаром»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах санкт-петербургской команды перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Кадыров опубликовал видео, на котором житель ЛНР просит подарить ему чеченский флаг
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, где один из жителей посёлка Старая Краснянка в Луганской Народной Республике попросил подарить ему чеченский флаг.
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает РИА Новости.
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ATP рассматривает вариант с заморозкой рейтинга игроков, которых не допустят к Уимблдону
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на следующей неделе рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон.
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Путин в разговоре с Мишелем отметил русофобскую политику руководства стран ЕС
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза. Она проявляется в том числе в культурной и спортивной сферах, заявили в Кремле.
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Леклер стал лучшим по итогам первой практики Гран-при Эмилии-Ромальи
Монегаск Шарль Леклер, пилот Ferrari, показал лучшее время в первой свободной практике на четвёртом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Ромальи.
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В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки
В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.
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WTA планирует ввести санкции против Уимблдона и LTA из-за отстранения россиян
В Женской теннисной ассоциации (WTA) рассматривают возможность введения санкций против Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которые отстранили российских теннисистов от турнира.
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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 жителя
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 человека.
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Онопко верит, что российские команды скоро вернутся к международным турнирам
Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко выразил надежду, что в скором времени российские команды смогут вернуться к международным соревнованиям.
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В Краснодарском крае зарегистрировали 218 случаев коронавируса за сутки
В Краснодарском крае зарегистрировали 218 случаев коронавируса за последние сутки.
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Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией.