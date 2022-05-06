Economist: российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе

Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе. Как пишет The Economist, меры по поддержанию экономической активности в России в режиме реального времени в основном действуют и прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими.
В начале апреля The Economist указывал на предварительные свидетельства того, что российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе, несмотря на беспрецедентные санкции, введённые западными странами, и полученные недавно данные подтверждают эту точку зрения. Рубль, которому помогли меры контроля над движением капитала и высокие процентные ставки, сегодня обладает такой же стоимостью, как и до начала российской спецоперации на Украине в конце февраля, а Россия, похоже, вовремя осуществляет все выплаты по облигациям в иностранной валюте.
Как пишет издание, реальная экономика тоже оказалась удивительно жизнестойкой. Хотя розничные цены в России с начала года выросли на 10 с лишним процентов, а также растёт количество фирм, которые запаздывают с выплатой зарплат, меры по поддержанию экономической активности в России в режиме реального времени в основном действуют.
После недолгого мартовского затишья россияне снова стали свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, о чём свидетельствует статистика Сбербанка, являющегося самым крупным в России. 29 апреля Центробанк понизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%. Это свидетельствует о том, что начавшаяся в феврале финансовая паника понемногу улеглась. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими.
Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал бразильца Чарльза Оливейру после потери статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.
Бразилец Чарльз Оливейра не сумел уложиться в лимит перед титульным поединком с Джастином Гэтжи и стал первым, кто лишился статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Боевики украинских формирований в Харьковской области собрали местных жителей и, прикрываясь людьми, как «живым щитом», двигались в сторону подразделений российских войск, сообщили в Минобороны России. Часть личного состава боевиков была уничтожена, остальные разбежались, мирные граждане не пострадали, отметили в ведомстве.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует 6 мая совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российские ВС.
По инициативе руководства России с завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволены 50 мирных граждан, среди них 11 детей, сообщил российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Гуманитарная операция продолжится 7 мая.
Представитель Вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш сообщил, что появилась информация, согласно которой Украина 9 мая «планирует нанести удар по Крымскому мосту». По его словам, у Киева «есть такая возможность».