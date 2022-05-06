CNBC: в Нью-Джерси полностью запретили пластиковые пакеты и пенопластовые контейнеры
Вам нужен пакет, чтобы унести покупки из магазина? В Нью-Джерси больше не будут продавать пакеты ни из пластика, ни из бумаги.
Вам нужен пакет, чтобы унести покупки из магазина? В Нью-Джерси больше не будут продавать пакеты ни из пластика, ни из бумаги.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что взрыв в гаванском отеле Saratoga был несчастным случаем.
Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал бразильца Чарльза Оливейру после потери статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.
Пентагон признал, что не видит признаков подготовки Китая к «возможному вторжению на Тайвань», с таким заявлением выступил пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби.
Ветеран, гидроакустик подводной лодки С-13 Станислав Звездов поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возразил против ухода нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы после истечения срока контракта.
Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине, где ранее был найден подозрительный предмет. На месте в этот момент работали сапёры.
Деятели культуры Германии обратились к немецким властям и к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру лично с требованием остановить «разжигание этнической ненависти к русским», пишет Junge Welt.
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.
Бразилец Чарльз Оливейра не сумел уложиться в лимит перед титульным поединком с Джастином Гэтжи и стал первым, кто лишился статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил в Крыму площадки, на которых планируется строительство трёх мусороперерабатывающих заводов.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и нацбатальоны окапываются на химпредприятиях в Донбассе.
Боевики украинских формирований в Харьковской области собрали местных жителей и, прикрываясь людьми, как «живым щитом», двигались в сторону подразделений российских войск, сообщили в Минобороны России. Часть личного состава боевиков была уничтожена, остальные разбежались, мирные граждане не пострадали, отметили в ведомстве.
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина поддержала идею законодательно приравнять георгиевскую ленту к символам Победы.
В I квартале 2022 года в Калининградской области ввели 1326 жилых домов общей площадью 325,4 тыс. кв. м, что на 38,3% больше, чем годом ранее.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует 6 мая совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российские ВС.
В Госдепе США заявили, что новые ядерные испытания КНДР могут пройти уже в мае, Вашингтон поделился этой информацией с союзниками.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Художник по костюмам, лауреат «Золотой маски» Татьяна Ногинова рассказала о работе над спектаклем «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса в Самарском академическом театре оперы и балета.
Вице-премьер, министр соцзащиты Крыма Елена Романовская рассказала о выплатах ветеранам ко Дню Победы.
На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу.
Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал утверждение Министерством промышленности и торговли России перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера Алишера Моргенштерна*, заявил, что решение о включении исполнителя в перечень физлиц-иноагентов будет обжаловано.
Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать, пишет Das Erste.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона обучила более 200 украинцев использованию гаубиц.
«Интер» переиграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Руководитель регионального отделения «Бессмертный полк» России в Омской области Галина Кудря рассказала о подготовке к проведению акции.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал сообщение о том, что ЕС нарастил импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.
Татьяна Рябенко, начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве, дала рекомендации по покупке путёвок в летние лагеря.
Политолог Анатолий Иванов высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.
В Калининградской области рассказали о программе летнего отдыха детей. Оздоровительная кампания стартует с 1 июня и охватит 292 организации.
В Нижнем Новгороде назвали даты проведения последних звонков в школах.
Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, как избежать сезонных травм.
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц-иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна, известного больше как просто Моргенштерн.
По инициативе руководства России с завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволены 50 мирных граждан, среди них 11 детей, сообщил российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Гуманитарная операция продолжится 7 мая.
В Омской области продлён запрет на посещение лесов.
В пресс-службе сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях с предложениями сезонной работы.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему Артёма Истомина назначили тренером женской сборной России.
Некоторые китайские компании приостановили поставки товаров в Россию из-за западных санкций и давления американских поставщиков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов Любовь Соболь* и ещё шесть лиц, а также одну организацию.
Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на соревнованиях в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Cup).
Президент Сербии Александр Вучич в спецобращении к нации заявил, что намерен рассмотреть вопрос возвращения обязательной военной службы в стране.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об исполнении четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал публикацию британского журнала The Economist об устойчивости российской экономики.
Совет Безопасности ООН проведёт 6 мая внеочередное заседание по ситуации на Украине.
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении московского клуба от самарских «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Представитель Вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш сообщил, что появилась информация, согласно которой Украина 9 мая «планирует нанести удар по Крымскому мосту». По его словам, у Киева «есть такая возможность».
Курганские власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей области из-за установления сухой и ветреной погоды, которая способствует повышению пожарной опасности.
Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в центре Гаваны выросло до восьми.
Президент США Джо Байден в ближайшее время утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $100 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала исполнение четверного тулупа чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой.