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СТРАНА: Европа ждёт «лучшего момента» для рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

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Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Как передаёт «СТРАНА.ua», политик отметил, что намерен сделать это, когда для этого наступит «лучший момент», однако что такое «лучший момент», Мишель не пояснил.
СТРАНА: Европа ждёт «лучшего момента» для рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС
AP

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС, но намерен сделать это, когда для этого наступит «лучший момент». Однако, как пишет «СТРАНА.ua», что такое «лучший момент», Мишель не пояснил.

Политик заявил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, тогда вопрос рассмотрят в Европейском совете.
 
«В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже — я не могу сказать сегодня», — сказал Мишель.
 
Отвечая на вопрос, возможно ли членство в ЕС без реформ, Мишель отметил, что «вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам — верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам».
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