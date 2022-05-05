СТРАНА: Европа ждёт «лучшего момента» для рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Как передаёт «СТРАНА.ua», политик отметил, что намерен сделать это, когда для этого наступит «лучший момент», однако что такое «лучший момент», Мишель не пояснил.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС, но намерен сделать это, когда для этого наступит «лучший момент». Однако, как пишет «СТРАНА.ua», что такое «лучший момент», Мишель не пояснил.

Политик заявил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, тогда вопрос рассмотрят в Европейском совете.

«В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже — я не могу сказать сегодня», — сказал Мишель.

Отвечая на вопрос, возможно ли членство в ЕС без реформ, Мишель отметил, что «вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам — верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам».