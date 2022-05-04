Junge Welt: в Берлине «дерусифицировали» музей Второй мировой войны

Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст» в столице Германии решил избавиться от слов «германо-российский» в своём названии, сообщает junge Welt. По мнению руководства учреждения, старое название не отражает в полной мере сущность их работы: «Мы напоминаем обо всех советских жертвах немецкой войны на уничтожение, независимо от их национальности».

На фоне событий на Украине Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст» решил изменить своё название, убрав из него национальный компонент, сообщает junge Welt. Теперь он будет называться просто Музей «Берлин-Карлсхорст», а на входе будет висеть табличка с надписью: «Место капитуляции, май 1945-го», рассказал директор учреждения Йорг Морре.

Руководство музея заклеило слова «германо-российский» на табличке со своим названием ещё в феврале. В официальном заявлении говорилось, что старое наименование не отражает в полной мере сущность работы учреждения: «Мы напоминаем обо всех советских жертвах немецкой войны на уничтожение, независимо от их национальности».

Обсуждения по поводу изменения названия шли уже давно, ведь, помимо России и Германии, спонсорами музея также выступают Украина и Белоруссия. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в историческом здании главнокомандующий вермахта подписал безоговорочную капитуляцию в присутствии представителей Советского Союза, США, Великобритании и Франции, что положило конец Второй мировой войне.

В рамках празднований 8 Мая руководство музея планирует проводить экскурсии, а также озвучить призыв к миру в связи с боевыми действиями на Украине: «Ведь друг с другом сражаются страны, которые находятся в нашем объединении спонсоров: Россия — при поддержке Белоруссии — против Украины. Когда идёт стрельба, разговор невозможен».