США планируют сорвать план по развитию высоких технологий в России, поэтому рассматривают возможность смягчения визового режима для ряда россиян. Как пишет Global Times, данная уловка по ослаблению России, в которой сам Вашингтон не слишком уверен, вероятно, не сработает, поскольку Америка недооценивает как патриотизм россиян, так и возможную российскую политику по лишению закона США привлекательности.

Заявление, что Соединённые Штаты «хотят видеть Россию ослабленной», — это раскрытие истинных намерений США, поскольку напряжённость между Украиной и Россией всегда была прокси-войной между Вашингтоном и Москвой. Как пишет Global Times, теперь США планируют вывести противостояние на новый уровень: агентство Bloomberg сообщило, что «Джо Байден пытается лишить Владимира Путина его ведущих учёных с помощью визовой приманки».

Как пишет издание, согласно сообщению, среди последних дополнительных запросов Белого дома к конгрессу США есть предложение отменить правило о том, что российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь действующего работодателя. Цель состоит в том, чтобы «облегчить переезд в США лучших российских специалистов, имеющих опыт работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, передового производства, передовых вычислений, ядерной инженерии, искусственного интеллекта, технологий ракетных двигателей и других специализированных научных областей».

«США используют ещё один инструмент для «ослабления» России — создают тенденцию на утечку мозгов. Без ведущих учёных и инженеров, а также высокотехнологичной инновационной базы Россия, скорее всего, потеряет свой ключевой фундамент национального экономического и военного развития. Но сработает ли это?» — задаётся вопросом автор материала.

Профессор Фуданьского университета Шэнь И рассказал изданию, что некоторые ответственные за принятие решений американские лица могут полагать, что, поскольку для россиян сложилась такая неблагоприятная среда, как только Штаты ослабят некоторые визовые требования, российская элита потечёт в их страну ради своего личного развития. Таким образом, США могут изнутри исчерпать потенциал будущего прогресса России точно так же, как в ходе борьбы за таланты между Соединёнными Штатами и бывшим Советским Союзом во время холодной войны. Но Вашингтон недооценивает как патриотизм россиян, так и возможную российскую политику по лишению закона США привлекательности.

«Что ещё более важно — разве США всё ещё страна мечты для людей из остального мира? Неужели это всё ещё место, куда хотят иммигрировать граждане других стран? Взгляните на их внутренние беспорядки, радикальную политкорректность, разрыв в доходах и глубокие социальные разногласия. Чего может добиться русский в США? По словам профессора Шэня, США просто используют старый трюк в новой упаковке, чтобы достичь цели, в которой сам Вашингтон не слишком уверен», — пишет Global Times.

Как заключает издание, результатом кризиса рано или поздно станут переговоры между Украиной и Россией, но правительство США хочет диктовать условия за Украину, и истинное намерение Вашингтона состоит в том, чтобы создать минное поле для России на Украине, затянуть военные действия и в конце концов ослабить Москву. Будь то «ослабление» страны силой или «переманивание» чужих ведущих учёных, США провоцируют только более острую конфронтацию между крупными державами, так как всегда действуют в соответствии с игрой с нулевой суммой.

«Столкнувшись с таким серьёзным кризисом, как украинский, мудрость и независимое мышление крупных держав подвергнутся испытанию. Одержимость США сохранением своего глобального доминирующего положения только усугубит разделённость мира», — заключает автор материала.