Обозреватель Figaro: санкции против России обрушили существующий миропорядок

После окончания конфликта на Украине встанет вопрос об организации нового миропорядка, уверен политолог Жозе Гарсон. Как пишет эксперт в статье для Le Figaro, изолировав Россию на международной арене, Запад обрушил существующий строй международной системы, основанной на многостороннем сотрудничестве. На смену ему, вероятно, придёт система, в которой вновь возникнут противоборствующие лагеря, прогнозирует автор статьи.

Можно предположить, что ежедневное наблюдение за боевыми действиями на Украине заслонило сегодня на Западе любые размышления об общем изменении мирового порядка, пишет на страницах Le Figaro специалист по геополитике Жозе Гарсон. Тем не менее, когда кризис действия закончится, необходимо будет задать вопрос о том, как будет организован мир, полагает автор.

Очевидно, что санкции нанесли серьёзный, если не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству. Как поясняет специалист, не рассуждая об обоснованности или эффективности санкций, очевидно, что их цель — спровоцировать выход России из международной системы, и эффект ограничительных мер, несомненно, будет заключаться в окончательном разрушении международного консенсуса, который так медленно создавался в течение последних десятилетий.

«Мировой порядок, который мы знаем, действительно хрупок», — предупреждает Гарсон. По его мнению, он основан на принципе, согласно которому все без исключения государства должны иметь место за столом переговоров. Исключив Россию из ряда многосторонних структур (ВТО, Совета по правам человека, Совета Европы и так далее). Запад явно отбросил этот основополагающий принцип и нанёс удар в сердце многостороннего подхода. «Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь — отдельный от нашего», — предупреждает Гарсон, замечая, что этот лагерь будет сильнее западного, благодаря вероятному вхождению в него Китая и многих других стран. Таким образом, эффект санкций в отношении России заключается в полном обрушении многостороннего рынка, притом что ущерб, нанесённый этой стране, был относительно небольшим.

Если ранее никто не протестовал, когда были конфискованы долларовые активы центрального банка Афганистана, то сегодня речь идёт об активах крупной державы, отмечает автор. Какая страна отныне не задумывается о том, что её резервы на американских банковских счетах не находятся под угрозой, задаётся вопросом автор. Валютные арбитражи, которые возникнут в результате этих опасений, будут происходить всё чаще и оказывать серьёзнейшее давление на доллар — вдобавок к давлению, которое Китай и Россия уже в течение десятилетия оказывали на него с целью дедолларизации международной торговли, прогнозирует эксперт.

Что интересно заметить на фоне этого медленного краха глобального многостороннего порядка, так это то, что Россия и Америка, похоже, давно этого ожидали, если не желали, отмечает политолог. Долгое время современные российские философы и экономисты размышляли о том, что России следует отделиться от многосторонней системы и создать новую систему вместе со своими союзниками. В период, когда на Западе множились размышления о проблеме «восстановления» многосторонности для более эффективной глобализации, в России и Китае рассматривалась альтернативная модель международных отношений, основанная на превосходстве государств, объясняет автор.

Вывод из этих размышлений заключался в том, что желаемая замена невозможна в мирное время. По мнению специалиста, с помощью военных действий на Украине Москва может спровоцировать изменения, которые приведут к тому, что многосторонний подход исчезнет в том виде, в котором он существует сейчас.

США, в свою очередь, тоже не остались в стороне от этой «борьбы идей». Впервые в своей истории почувствовав, что в результате непреодолимого роста Китая возникла опасность их существованию, Соединённые Штаты, как говорят, осознали свою уязвимость, от которой не спасает даже ядерное оружие. Они сочли возможным компенсировать эту уязвимость путём разработки стратегий ослабления конкурирующих стран. Вовлечение этих стран в изнурительные конфликты, вероятно, станет новшеством, достойным испытания как в Европе (с Украиной и Россией), так и в Тихом океане (с Тайванем и Китаем), предполагает эксперт.

То, что происходит в нынешнем конфликте на Украине, показывает, что США решили отказаться от многостороннего сотрудничества и вернуться к прежней политике соотношения сил, считает специалист. «Завтра, если они захотят найти общий язык, Соединённым Штатам и России придётся вести переговоры о новой организации мира», — уверен политолог.

Как напоминает автор, во время споров об организации будущего мира в период Второй мировой войны сталкивались те, кто считал, что грядущий миропорядок должен быть организован на «глобальной» основе, и те, кто уверял, что основа должна быть «региональной», при этом каждый «регион» представлял бы собой зону влияния в мире с собственными структурами и лицами, принимающими решения.

Черчилль и Рузвельт не были против региональной основы. Однако государственный секретарь США Корделл Халл яростно отстаивал идею глобализации, которая, по его мнению, способна сделать Соединённые Штаты мировой державой после окончания войны. В конце концов он победил, в результате чего были созданы ООН и другие известные «глобальные» многосторонние структуры. И именно этой модели сейчас угрожает исчезновение, подчёркивает Гарсон. «Действительно, что, если сейчас мы вернёмся к организации с зонами влияния и «регионами»? Что, если сегодня окажется, что Корделл Халл ошибся?» — задаётся вопросом автор.