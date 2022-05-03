The Hill: антироссийские санкции бумерангом ударили по тем, кто их ввёл

Антироссийские санкции, безусловно, нанесли вред России, но также и ударили по странам Запада, пишет политолог Брама Челлани в своей статье для The Hill. Он отмечает, что у России большой запас прочности в плане противостояния штрафным мерам: в этой связи, Западу придётся договариваться с Москвой о прекращении украинского кризиса

Беспрецедентные санкции западных стран против России должны были разрушить российскую экономику, однако в реальности они стали чем-то вроде обоюдоострого меча, пишет политолог Брама Челлани в своей статье для The Hill. Автор отмечает, что санкции нанесли вред России, но также и обернулись издержками для стран, которые их вводили.

Как пишет Челлани, Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и конфликт на Украине привели к росту цен на энергетику, что, в свою очередь, стало причиной роста российских доходов от экспорта углеводородов. Ещё один парадокс заключается в том, что, несмотря на перекрытие России доступа к финансовым артериям, российский рубль значительно укрепился за счёт правительственного вмешательства: вместе с тем валюта присоединившейся к западным санкциям Японии обновила свой 20-летний минимум по отношению к доллару.

Кроме того, многие западные страны столкнулись с инфляцией и перебоями в цепочках поставок, отмечает автор. Это, в свою очередь, негативно сказывается на бизнесе: апрель стал худшим месяцем для американских индексов акций со времён обвала, вызванного началом пандемии. Что же касается России, то она может и дальше повышать цены на углеводороды, ограничивая поставки своих ресурсов.

Как отмечает Челлани, главными проигравшими от украинского кризиса становятся беднейшие страны, страдающие от роста цен на энергию и продовольствие. В этой связи автор подчёркивает, что санкции являются непредсказуемым инструментом с возможными непредвиденными последствиями.

«К сожалению, в США не так уж и много спорят на тему того, смогут ли санкции ослабить Россию, и можно ли истощить российские вооружённые силы в затяжном конфликте, поставляя Украине вооружения. Давайте будем честны: исторически санкции лучше работали против маленьких, уязвимых государств, а не против больших и могущественных», — пишет Челлани.

Более того, санкции, нацеленные на ослабление России, в результате могут пошатнуть финансовое могущество самих США, считает автор. В частности, у многих государств может возникнуть стимул стать более независимыми от долларовой системы. По мнению Челлани, по ходу продолжения кризиса эффект «бумеранга» от санкций будет усиливаться, что в итоге приведёт к тому, что у Запада не останется выбора, кроме как договариваться с Россией о прекращении конфликта.