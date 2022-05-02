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BFM TV: в Пекине продолжают ужесточать ограничения из-за рекордной волны COVID-19

Материал представлен в переводе ИноТВ
На улицах китайской столицы можно наблюдать одну и ту же картину: огромные очереди на тестирование, передаёт BFM TV. Скоро общественные места и транспорт станут доступны только при отрицательном результате теста, а пока жители некоторых районов живут на карантине за металлическими заборами.

Около деловых центров, в машинах или жилых кварталах очереди растягиваются на несколько сотен метров. На улицах Пекина можно наблюдать одну и ту же картину: в городе организовали массовое тестирование населения для борьбы с новым беспрецедентным ростом случаев заболевания коронавирусом.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: Я считаю, что население важнее всего (плачет). Когда-то наш город был перенаселён, а теперь он опустел. Мы не можем не задаваться вопросом, как людям удаётся выживать.
 
Потому что после Шанхая в Пекине также собираются ужесточать санитарные меры. С 5 мая все жители, которые захотят посетить общественные места или воспользоваться общественным транспортом, должны предоставить отрицательный результат тестирования. А пока жизнь в некоторых кварталах китайской столицы замедлилась, людей изолировали за такими металлическими заборами и запретили выходить на улицу.
 
ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: В прошлом году я переехала из Шанхая, где работала пять лет. Я люблю этот город, но то, что там происходило, шокирует. Я не думала, что в Пекине произойдёт то же самое.
 
Такие строжайшие карантины парализуют часть китайской экономики и вынуждают власть дать сотням компаний разрешение на скорейшее возобновление своей работы. 
 
Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.
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источник
BFM TV Франция Европа
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