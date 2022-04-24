Das Erste: глава Минздрава ФРГ предупредил о новой волне коронавируса осенью

Осенью в Германии возможна новая волна пандемии, пишет Das Erste, ссылаясь на слова главы Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха. Политик также рассказал о возможности появления новых штаммов коронавируса, которые могут сочетать в себе черты штаммов «дельта» и «омикрон».

Ситуация с пандемией в Германии стабилизируется к лету, однако это не повод для расслабленности, пишет Das Erste, ссылаясь на слова главы Минздрава ФРГ Карла Лаутербаха. Политик заявил, что число заражений будет снижаться, однако ситуация прошлого лета, когда уровень заболеваний упал почти до нуля, не повторится.

Кроме того, Лаутербах заявил о возможном новом обострении пандемии осенью: по его мнению, вероятно появление новых штаммов коронавируса. «Я знаю, что никто с удовольствием не воспринимает такие новости. Критика отчасти звучит в адрес тех людей, которые озвучивают неудобную правду. Но я получаю за это зарплату», — приводит издание слова Лаутербаха.

Говоря о новых вариантах коронавируса, Лаутербах упомянул новый штамм, обнаруженный в США, пишет Das Erste. Он предупредил, что возможные новые мутации коронавируса могут сочетать в себе сопротивляемость вакцине, как у «омикрона», и уровень поражения лёгких, как у «дельты». При этом глава Минздрава ФРГ выразил надежду, что такой вариант в итоге не появится.

Что же касается актуальной ситуации с пандемией в Германии, то на нынешней неделе уровень заражений немного подрос, сообщает Das Erste, ссылаясь на данные института Роберта Коха. Однако общая тенденция идёт на спад: при этом снижается уровень не только заражений, но и госпитализаций.