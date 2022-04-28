Spiegel: во время встречи с гражданами в пригороде Парижа Макрона закидали помидорами

Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, прошедших в минувшее воскресенье, пишет Der Spiegel. Однако во время его первого публичного выступления после переизбрания настроение у граждан было совсем не радостным. В ходе посещения рынка в пригороде Парижа в сторону президента полетели помидоры.

То, что президент Франции Эммануэль Макрон не может быть уверен в поддержке граждан по всей стране, уже продемонстрировали выборы, прошедшие в минувшее воскресенье: Макрон одержал победу над своим оппонентом из крайне правого лагеря Марин Ле Пен, однако по сравнению с предыдущими выборами отрыв значительно сократился, пишет Der Spiegel.

Наглядной иллюстрацией непопулярности Макрона среди некоторых французов стал инцидент, случившийся во время его первого выступления перед публикой после переизбрания. В ходе посещения рынка в коммуне Сержи в пригороде Парижа президента закидали помидорами.

На кадрах, которые транслировались французскими телеканалами, видно, как в сторону Макрона, находящегося в центре большой толпы, летят несколько помидоров. Однако в итоге помидоры попали в другого мужчину, после чего охранники президента быстро раскрыли зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его.

В видеоролике также слышно, как некоторые люди освистывают Макрона.

Однако некоторые французские СМИ охарактеризовали атмосферу во время встречи Макрона с гражданами в целом как «дружелюбную». Многие из пришедших попытались сфотографироваться с Макроном. В Сержи Макрон с большим отрывом победил своего конкурента во втором туре голосования, набрав более 76% голосов.

Тем не менее в других частях страны многие граждане оказались недовольны итогами первого президентского срока Макрона. Согласно опросу, проведённому исследовательской компанией Ipsos, около 40% голосов в свою пользу Макрон получил от граждан, стремившихся в первую очередь не допустить победы Ле Пен, а не считавших его достойным кандидатом в президенты.

После победы на президентских выборах Макрону уже в июне предстоит столкнуться с очередным испытанием — выборами в Национальное собрание Франции. Они определят границы фактической власти президента. Сразу после поражения на прошедших в воскресенье выборах оппонент Макрона Марин Ле Пен заявила, что теперь намерена полностью сосредоточиться на выборах в Национальное собрание, отмечает Der Spiegel.