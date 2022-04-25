Ouest-France: после победы Макрона в Европе вздохнули с облегчением

Лидеры многих европейских стран выразили радость в связи с победой на выборах во Франции Эммануэля Макрона. Как пишет Ouest-France, они опасались, что в случае победы Марин Лен Пен внутри общеевропейских институтов поселится раздор и Париж станет вести более тесные отношения с Москвой.

Как только в воскресенье вечером время перешло за 20:00, президент Эстонии Алар Карис направил свои поздравления с победой на выборах Эммануэлю Макрону, пишет Ouest-France. Франция и Эстония — очень близкие союзники, и Эстония, которая граничит с Россией, принимает у себя французские войска в рамках НАТО. Поэтому к возможности, что во Франции мог бы появиться президент, близкий с Путиным, там относились с большой серьёзностью.

Президент Литвы, со своей стороны, пожелал Макрону сил и мужества в управлении Францией в столь сложные времена и в защите демократических ценностей. Благодаря победе Макрона, «в Европе будет больше европейского и меньше российского», отметил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Грузии, по словам автора статьи, выразилась ещё прямее и драматичнее. «С вами победила Франция! Победила Европа! И победили мы, грузины, украинцы, которым нужна сильная и достойная Европа, которую России придётся уважать, которую не удастся купить или растоптать!»

Радость от победы Макрона испытали и в Германии. По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, французские избиратели твёрдо высказались за Европу. С ним согласны и коллеги из других немецких партий. Так, особую радость выразила депутат от экологов Франциска Брантнер, которая очень тесно задействована во франко-немецком диалоге.

Удовлетворение от возможности продолжать сотрудничество с Парижем высказала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Возможная победа Марин Ле Пен оценивалась как раскол внутри европейских институтов, так что вчера вечером там вздохнули с облегчением, пишет автор статьи.

Впрочем, без восторгов обошлось в Польше. Местное правительство, с одной стороны, враждебно относится к идее, что в Париже могла бы установиться власть Марин Ле Пен, которая близка с Москвой. А с другой стороны, недавно у них с Макроном случилась язвительная перепалка. Промолчал и лидер Венгрии Виктор Орбан, который поддерживал Ле Пен.

К общим поздравлениям присоединились лидеры Греции, Испании и Португалии. В Италии глава правительства назвал победу Макрона «прекрасной новостью для Европы». А его противник Маттео Сальвини, наоборот, отметил, что Марин Ле Пен удалось собрать голоса 13 млн французов — такого результата ей ещё никогда не удавалось достигнуть.

Премьер-министр Великобритании в своём поздравлении отметил, что Франция — один из главных и самых близких союзников Лондона. А американская пресса писала, что переизбрание Макрона стало «облегчением» для США и европейских союзников Парижа.

«Выдохнули» и игроки на рынках. Эксперты ожидают снижения показателей, которые говорят о финансовых рисках, а также укрепления евро, который в пятницу закончил торги на уровне, близком к предыдущему минимуму за два года, пишет Ouest-France.