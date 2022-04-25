France 24: победа Макрона на выборах может оказаться пирровой

Хотя Эммануэлю Макрону всё же удалось добиться переизбрания на пост президента Франции, в этот раз он одолел свою соперницу Марин Ле Пен отнюдь не так убедительно, как на прошлых выборах пять лет назад, полагает корреспондент France 24. Как подчёркивает журналист, Ле Пен и второй главный соперник Макрона Жан-Люк Меланшон уже готовы побороться с ним за парламент — и у главы государства осталось лишь семь недель, чтобы убедить избирателей в том, что он действительно является «президентом, представляющим всех».

В воскресенье 24 апреля Эммануэль Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, ушедшим на переизбрание: по итогам второго тура выборов главы государства за его кандидатуру отдали 58,54% голосов против 41,46% у его соперницы Марин Ле Пен, пишет сайт France 24. Вместе с тем, учитывая, что 28,01% избирателей вообще не явились на участки, 6,35% бюллетеней были возвращены пустыми, а ещё 2,25% — испорчены, господину Макрону придётся подтверждать народу свою легитимность с ещё большими трудностями, чем после прошлых выборов в 2017-м, подчёркивает корреспондент канала.

Впервые кандидат от ультраправых сил сумел выйти во второй тур выборов 20 лет назад: упомянутому Шираку тогда противостоял Жан-Мари Ле Пен, напоминает журналист. Убедительно одолеть отца нынешнего лидера Национального объединения Ширак сумел благодаря так называемому республиканскому фронту — объединению левых и правых сил против радикального кандидата, принёсшему победителю 82,21% голосов. По мнению корреспондента France 24, судя по результатам Макрона, этот «фронт» явно слабеет: избирателей явно «утомила необходимость преграждать путь ультраправым, которые продолжают набирать во Франции популярность».

Как констатирует автор материала, Эммануэль Макрон, который из-за закреплённого во французской Конституции запрета занимать президентский пост более двух раз подряд не сможет выдвинуть свою кандидатуру в 2027 году, всё хорошо понимает. «Мне также известно, что некоторые из наших соотечественников сегодня проголосовали за меня не чтобы поддержать те идеи, которые я представляю, а чтобы выступить против идей ультраправых сил. И я хотел бы сейчас их поблагодарить и сказать им, что осознаю, к чему меня обязывает их поддержка в будущем. Они вложили в меня своё чувство долга, свою преданность нашей республике и своё понимание тех разногласий, которые проявились в последние недели», — заявил он вечером в воскресенье на митинге своих сторонников в Париже.

«Также я думаю и о тех наших соотечественниках, которые воздержались от голосования», — продолжил Макрон. «В их молчании выразился отказ от выбора, и на этот отказ мы тоже ощущаем необходимость реагировать. Думаю я, наконец, и о тех, кто поддержал госпожу Ле Пен — и я понимаю, как они сегодня разочарованы. <...> Гнев и разногласия, которые заставили их проголосовать за этот проект, также нуждаются в ответе. И это станет как для меня, так и для моего окружения обязанностью», — заверил глава государства, пообещав, что отныне будет «не кандидатом от какого-то конкретного лагеря, а президентом, представляющим всех».

Как отмечает корреспондент France 24, аналогичные обещания президент делал и после первой своей победы в 2017 году — тогда он, говоря о сторонниках Ле Пен, заявил, что сделает «всё, чтобы у них больше не осталось причин голосовать за радикалов». Но минуло пять лет, а сдержать слово у Макрона так и не получилось — ведь за главу Национального объединения на нынешних выборах отдали голос на 2,6 млн человек больше, чем на прошлых, подчёркивает журналист.

«Нельзя не отметить, что, заменив разделение на левых и правых на размежевание между «прогрессистами» и «националистами», глава государства сам сделал Марин Ле Пен своей основной соперницей, рассчитывая — как утверждают его противники как слева, так и справа — на то, что второй тур с участием ультраправых обеспечит ему переизбрание за счёт знаменитого «республиканско фронта». В результате Макрон занял территорию фирменных для ультраправых тем, регулярно уводя общественную дискуссию — как это было после выступлений «жёлтых жилетов» — в сторону вопросов, касающихся иммиграции, ислама и безопасности», — рассуждает корреспондент France 24.

Между тем, по мнению журналиста, свой второй срок президент начинает совсем в другом контексте, нежели пять лет назад: ореола «молодецкой свежести и новизны», который помог ему сначала одержать победу на прошлых президентских выборах, а затем получить для своей партии абсолютное большинство в нижней палате парламента, больше нет — и теперь отнюдь не факт, что он сможет вновь установить контроль над Национальным собранием. А согласно соцопросам, французы, которые отныне поделились на три основных блока (либеральный во главе с Макроном, националистический — с Ле Пен и ультралевый — с Жан-Люком Меланшоном) теперь желают, чтобы большинство в парламенте удерживала не президентская партия, а любая другая — за это выступают 56% респондентов.

Как отмечается в материале France 24, оба главных соперника Макрона на своих выступлениях по итогам голосования поспешили напомнить о предстоящей парламентской гонке, которую они называют «третьим туром» президентских выборов — и в которой намерены победить. «Дабы поумерить гнев и недовольство, Эммануэль Макрон обещал открыть «новую эру», которая «будет не продолжением завершающейся президентской пятилетки, а плодом общих усилий на основе новых методов». Чтобы убедить людей в своей искренности, у президента теперь остаётся семь недель до начала парламентских выборов», — подытоживает корреспондент канала.