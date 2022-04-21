BFM TV: «он высокомерный, она — полный ноль» — в соцсетях подвели итог дебатам Макрона и Ле Пен

Французские интернет-пользователи живо отреагировали на дебаты между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает BFM TV. При этом в соцсетях раскритиковали как действующего президента, которого сочли высокомерным, так и его соперницу, которая показалась зрителям некомпетентной, отмечает телеканал.

БЕНУА ГАЛЕРЕЙ, ведущий BFM TV: Макронисты думают, что победил Макрон, лепенисты — что Ле Пен была лучше, а все прочие приуныли. Это правда. В соцсетях в первую очередь высказываются активные граждане, и многие из них выбрали своего чемпиона. «Однако какая перемена! — радовался ещё до дебатов Тьер Мариани. — Между 2017-м и 2022 годом родилась государственная деятельница». Хештег #MarinePresidente2022. В ответ министр транспорта Жан-Батист Джеббари прислал ему эту недоверчивую мину, классику интернета — фото, означающее: «Ты уверен в том, что только что написал?»

Если не считать твитов от членов партий, статистика в целом довольно жестока. Слово, чаще всего упоминаемое в отношении Марин Ле Пен, — «полный ноль». Его использовали более 30 тысяч раз. Её также называли «нерешительной», «оправдывающейся». Президент также не избежал критики. Его сочли «высокомерным» в 65 тысячах твитов. Это много. Социальные сети вчера советовали ему остерегаться снисходительности. И что же он делает уже на шестой минуте дебатов, которые длились два часа? Посмотрите на это. Там целый альбом подобных скриншотов. Его брови часто подняты, замечают интернет-пользователи. Притом что Марин Ле Пен, как мы помним, только начала свою вступительную речь. Хорошее начало! Но тон был задан. Он был лучше по содержанию, чем по форме, она — наоборот.

Итак, это не были дебаты по какой-то теме, кандидаты могли высказываться свободно.

БЕНУА ГАЛЕРЕЙ: Да, вначале это было довольно неторопливое мероприятие. Ле Пен потребовалось время, чтобы войти в ритм. Некоторые уже представили, что Эммануэль Макрон во время её выступления разгадывал кроссворд. Если серьёзно, то многие писали в Twitter, что поражение 2017 года оставило свой след, и Марин Ле Пен так боялась сказать глупость, что постоянно шла на попятную, давала себя перебивать, не реагировала. «Страх уязвимости 2017 года создают новые уязвимые места», — анализирует Ежени Бастье, которая, кстати, придерживается левых взглядов. «Это правда, она, как ПСЖ в Лиге Чемпионов», — подтверждает другой интернет-пользователь.

С другой стороны, Эммануэль Макрон, как всегда, удивил использованием отживших слов.

БЕНУА ГАЛЕРЕЙ: Мы знаем, что президент обожает вышедшие из употребления слова и устаревшие выражения. «Умолчание», «эмалировать», «заносчивость» или «озорство» — эти слова наиболее запомнились интернет-пользователям. Виктор Эстранжа сделал подборку.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Можно решить просто эмалировать фасад. Но ведь это совместные владения… Finito(кончено — итал.)!

МАРИН ЛЕ ПЕН, глава партии «Национальное объединение»: Это рост долга. И когда вы говорите…

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Потому что это социальное страхование местных коллективов, мадам Ле Пен. Ой-ой-ой! Ну прекратите всё смешивать! Это невозможно!... Finito!

МАРИН ЛЕ ПЕН: Я совсем не «климатоскептик», ни в коем случае. Но вы — вы климатолицемер.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Finito!

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.