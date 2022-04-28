Ирония от Fox News: пандемия закончилась — пора ненавидеть Путина

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи, ещё на прошлой неделе критиковавший федерального судью за отмену масочного режима в самолётах, в очередном интервью заявил, что США «вышли из стадии пандемии». Ведущий Fox News Такер Карлсон иронично отмечает, что американцам таким образом разрешили перестать ненавидеть непривитых соседей и направить всю свою ненависть на Россию.

Вот вчерашнее заявление Тони Фаучи.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Наша страна сейчас, определённо, вышла из стадии пандемии. То есть у нас нет… 900 тысяч новых заражений в сутки, многих десятков тысяч госпитализаций и тысяч смертей. У нас сейчас низкий уровень. Итак, если вы спрашиваете: «Вышла ли наша страна из фазы пандемии?» — да, вышла.



«Мы вышли из пандемии!» — говорит Фаучи. А это значит, что теперь вы вольны перенести всю ненависть, которую когда-то чувствовали по отношению к непривитым соседям, непосредственно на Владимира Путина. Кстати, пожалуйста, так и сделайте. Доктор Фаучи прописал.



Хорошо, спасибо… Но погодите-ка! Даже если вы один из многих людей, которые уже много месяцев признавали, что пандемия коронавируса действительно прошла — а кто, скажите, этого не знал? — когда это Тони Фаучи успел прийти к тому же самому выводу?



Запись, которую вы только что видели, вчерашняя. Хорошо. Но только на прошлой неделе, считаные дни тому назад, тот же самый Тони Фаучи ругал федерального судью, посмевшего без его разрешения положить конец обязательному масочному режиму на авиалиниях.



Другими словами, всего несколько дней назад эта пандемия свирепствовала — до такой степени, что вам надо было покрывать свою наглую рожу бесполезной бумажной маской в знак страха и повиновения. Таковы были правила. Фаучи этого требовал. Посмотрите!



ЭНТОНИ ФАУЧИ: Это вопрос здравоохранения. И то, что суд вмешался... Если посмотреть на обоснование, оно не особенно твёрдое! (Смеётся.) И мы этим обеспокоены, обеспокоены вмешательством судов в то, что однозначно относится к решениям в области здравоохранения. Это дело Центров по контролю и профилактике заболеваний, это не должен был решать суд.



«Никакой демократии здесь, это здравоохранение, это дело Центров по контролю и профилактике заболеваний, у федеральных судов нет никакой власти, мы скажем тебе, когда ты сможешь снова получить свои свободы, плебей». Вот что заявил Фаучи. Повторюсь, это было на прошлой неделе!



И теперь внезапно тот же самый человек говорит нам, что пандемия, которая внушала ужас и управляла нашей жизнью целых два года, просто прошла, исчезла, даже без пресс-релиза! Она погребена в далёком прошлом. О ней теперь не принято даже говорить в приличном обществе, как о неудачном пробном браке — можно делать вид, что этого никогда не было.



Такова была позиция Тони Фаучи вчера в интервью PBS. А сегодня, проснувшись, мы увидели солнце над Восточным побережьем и совершенно новую версию Тони Фаучи. Потому что на самом деле, как объяснил Тони Фаучи в ещё одном интервью, на этот раз Associated Press, пандемия коронавируса не закончилась. Нет, совсем нет! Вместо этого у нас просто, как он выразился, «другой момент пандемии». При этом Фаучи подчеркнул с полной самоуверенностью и полным отсутствием рефлексии, цитирую: «Это никоим образом не означает, что пандемия закончилась».



Вы следите? Вчера она была закончена, сегодня опять вернулась. Таков уж американский истеблишмент от здравоохранения. Выдумывает на ходу и при этом постоянно на вас покрикивает.



Дата выхода в эфир 27 апреля 2022 года.