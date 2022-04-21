BFM TV: испытание российского «Сармата» — это послание, адресованное США

Россия впервые провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую президент страны назвал неуязвимой, сообщает BFM TV. По мнению экспертов, запуск ракеты призван был показать военную силу Москвы и стать посланием в адрес США. Как подчёркивается в репортаже, «Сармат» способен долететь до Парижа за шесть минут и уничтожить весь Парижский регион.

Этот запуск ракеты вызывает беспокойство. Вчера российская армия впервые успешно провела испытание «Сармата» — межконтинентальной баллистической ракеты, которая потенциально может быть носителем ядерной боеголовки. Испытание проходило под личным наблюдением Владимира Путина.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране.

Владимир Путин назвал ракету «Сармат» неуязвимой. По словам экспертов в области обороны, она способна подниматься на высоту от 30 до 120 километров и пролетать расстояние от 6 до 18 тысяч километров. При запуске из Москвы она может долететь до Парижа всего за шесть минут.

ПОЛКОВНИК МИШЕЛЬ ГОЙЯ, консультант по вопросам обороны BFM TV: Это центральный элемент российских сил ядерного сдерживания. Её очень сложно перехватить, поскольку у неё разделяющая головная часть. Чрезвычайно сложно перехватывать ракеты с разделяющейся головной частью, которые к тому же находятся на большой высоте. С 15 боеголовками общим весом около 50 мегатонн вы уничтожите Парижский регион, без проблем.

По мнению президента Института перспективы безопасности в Европе, испытание этой ракеты было посланием, обращённым к США.

ЭММАНУЭЛЬ ДЮПЮИ, президент Института перспективы безопасности в Европе: Эта ракета, «Сармат», была выпущена в направлении Соединённых Штатов. При этом российский президент с самого начала этого конфликта неоднократно обращался к риторике ядерного противостояния.

Ракета упала на российском военном полигоне, расположенном на Дальнем Востоке. В свою очередь, представитель Пентагона Джон Кирби вчера заявил, что США были поставлены в известность Москвой об этих испытаниях и что они не представляют угрозы.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.