Fox: экс-чиновник Пентагона предупредил, что США теряют технологическое преимущество над своими противниками

Экс-чиновник Пентагона Престон Данлэп предупредил, что США отстают в плане технологического развития и могут потерять техническое преимущество над своими противниками, пишет Fox News. При этом он также отметил, что конфликт на Украине показал, насколько важно для США обладать самыми передовыми технологиями, которые способны предотвратить вооружённое противостояние или позволить в нём победить.

Высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп ушёл в отставку со своего поста, предупредив, что США отстают в плане технологического развития и могут потерять своё преимущество в этой сфере над такими своими противниками, как Китай, пишет Fox News.

Данлэп, который стоял у истоков Космических сил США, считает, что вооружённые силы раньше блистали в таких областях, как искусственный интеллект, однако коммерческие разработки сейчас превосходят то, что есть у военных. По его словам, в подобных условиях противники США получают дополнительные возможности.

«Они доступны любому, у кого есть ресурсы, учёные и возможности, так что наши противники или потенциальные противники могут иметь доступ к этой технологии, причём не только в рамках своей собственной экономики. Это происходит из-за тех преимуществ, которые даёт наше свободное и открытое общество, что само по себе — отличная штука», — заявил он.

«У них также есть доступ ко многим элементам нашего потенциала и потенциала наших компаний, и поэтому я хочу, чтобы мы могли не просто конкурировать на глобальном уровне в технологическом плане. Мы действительно можем адаптировать и внедрять технологии наших собственных компаний и коммерческой экосистемы. И возможности заниматься этим прямо у нас в стране у нас есть», — добавил он.

Данлэп также отметил, что ввод российских войск на Украину показал, насколько важно американским военным иметь доступ к самым современным технологиям. «Мы определённо не хотим оказаться в ситуации, в которой наши войска не будут иметь доступа к самым современным технологиям, системам вооружения, данным или искусственному интеллекту, которые могут гарантированно предотвратить конфликт или, при необходимости, позволить одержать в нём победу», — подытожил чиновник.