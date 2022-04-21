Fox: экс-чиновник Пентагона предупредил, что США теряют технологическое преимущество над своими противниками
Высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп ушёл в отставку со своего поста, предупредив, что США отстают в плане технологического развития и могут потерять своё преимущество в этой сфере над такими своими противниками, как Китай, пишет Fox News.
Данлэп, который стоял у истоков Космических сил США, считает, что вооружённые силы раньше блистали в таких областях, как искусственный интеллект, однако коммерческие разработки сейчас превосходят то, что есть у военных. По его словам, в подобных условиях противники США получают дополнительные возможности.
«Они доступны любому, у кого есть ресурсы, учёные и возможности, так что наши противники или потенциальные противники могут иметь доступ к этой технологии, причём не только в рамках своей собственной экономики. Это происходит из-за тех преимуществ, которые даёт наше свободное и открытое общество, что само по себе — отличная штука», — заявил он.
«У них также есть доступ ко многим элементам нашего потенциала и потенциала наших компаний, и поэтому я хочу, чтобы мы могли не просто конкурировать на глобальном уровне в технологическом плане. Мы действительно можем адаптировать и внедрять технологии наших собственных компаний и коммерческой экосистемы. И возможности заниматься этим прямо у нас в стране у нас есть», — добавил он.
Данлэп также отметил, что ввод российских войск на Украину показал, насколько важно американским военным иметь доступ к самым современным технологиям. «Мы определённо не хотим оказаться в ситуации, в которой наши войска не будут иметь доступа к самым современным технологиям, системам вооружения, данным или искусственному интеллекту, которые могут гарантированно предотвратить конфликт или, при необходимости, позволить одержать в нём победу», — подытожил чиновник.
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