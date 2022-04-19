HS: Европе стоит придерживаться своей независимой политики, а не идти на поводу у НАТО

Долгое время НАТО был военным блоком, обеспечивающим безопасность Европы, и если главным врагом был СССР, то теперь альянс пытается объединить страны-члены против Китая. Как считает директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Фэн Чжунпин, европейцам стоит хорошенько подумать о том, стоит ли и дальше доверять свою безопасность США, поскольку интересы Европы и Америки не совпадают.

Сегодняшняя Европа — продукт двух конфликтов мирового масштаба прошлого века, ядром которых была безопасность, и европейцы уже много лет ломают голову, как решить эту проблему. Как пишет директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Фэн Чжунпин, после Второй мировой войны проблемой безопасности, с которой столкнулась Европа, сперва оказалась Германия, а затем — так называемая советская угроза. И если для решения первого вопроса было создано Европейское объединение угля и стали, которое помогло «помириться» Франции и Германии, а также инициировать процесс европейской интеграции, то для борьбы с СССР в Европе остались Соединённые Штаты.

Как продолжает эксперт в статье для Huanqiu Shibao, нарратив послевоенных десятилетий был в основном таким: это европейцы «умоляли» Америку не оставлять их после войны, поэтому США стали известны как «приглашённая империя». Когда в 1949 году было создано НАТО, первый генеральный секретарь Гастингс Исмей описал миссию альянса как «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы».

С тех пор НАТО превратилось в военный блок, обеспечивающий безопасность Европы, однако альянс за это время пережил три серьёзных удара. Первый удар произошёл, когда развалился Советский Союз. С распадом СССР значимость НАТО значительно снизилась, и Европе уже не нужно полагаться на США, как раньше. В 2003 году, когда Соединённые Штаты ввели войска в Ирак, многие европейские страны, такие как Германия и Франция, выразили своё несогласие. Это можно считать первым крупным открытым конфликтом внутри западного альянса после холодной войны.

Глобальное стратегическое смещение США на восток, начатое Бараком Обамой и ускоренное Дональдом Трампом, нанесло НАТО второй удар. Трамп проводил политику под лозунгом «Америка прежде всего», а это означало, что общие интересы коалиции отошли на второй план. Европейские страны начали задаваться вопросом, возможно ли всё ещё полагаться на Соединённые Штаты. В условиях всё меньшего политического и стратегического общения внутри альянса Эммануэль Макрон прямо заявил, что «то, что мы переживаем, — это смерть мозга НАТО», а канцлер Германии Ангела Меркель сказала: «Дни, когда Европа полагалась на других, подходят к концу, и европейцы должны взять свою судьбу в свои руки».

Теперь, пишет Фэн Чжунпин, столкнувшись с последствиями украинского кризиса, НАТО, похоже, воспользовалось возможностью, чтобы возродиться, и даже пытается объединить страны-члены против Китая. Йенс Столтенберг неоднократно обвинял Пекин в том, что тот не осудил «российские действия на Украине», называя это «серьёзным ударом для всех». Однако, отмечает автор статьи, европейские страны и США далеко не единодушны в том, как НАТО позиционирует Китай.

«Хотя напряжённость между Россией и Украиной в определённой степени активизировала НАТО, интересы Европы и США не совпадают и Европа должна твёрдо придерживаться своей независимой политики в отношении Китая. С одной стороны, это может быть восстановление экономики после пандемии или совместный ответ на климатический кризис. С другой стороны, как две основные силы мира, два крупнейших рынка и две главные цивилизации, Китай и Европа несут большую ответственность за формирование мира и управление им», — заключает китайский эксперт.