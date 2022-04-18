La Tribune: Ле Пен обвиняют в растрате европейских средств

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством передало Парижу доклад, в котором Марин Ле Пен и её соратников обвиняют в нецелевой растрате выделенных им средств, пишет La Tribune. При этом уже в воскресенье Ле Пен сразится с Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов.
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в своём докладе обвинило кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в присвоении средств Европейского союза. Речь идёт о сумме почти €140 тыс., которую Ле Пен якобы потратила на личные цели с 2004 по 2017 год, когда занимала пост евродепутата, пишет La Tribune.
Вместе с Ле Пен в обвинении присутствуют и другие представители её партии, которых обвиняют в растрате более €617 тыс. Речь идёт о деньгах, которые политические группы могут использовать в рамках своего мандата в Европарламенте, но Марин Ле Пен с соратниками якобы использовали их для национальных политических целей, на личные нужды и нужды дружественных им коммерческих и политических групп.
Как сообщается, этот доклад был передан французскому правосудию 11 марта, и сейчас в Париже его анализируют. К тому же с июня 2017 года против Ле Пен открыто расследование во Франции по обвинению в том, что она устраивала на фиктивные должности в Европейском парламенте своих знакомых. При этом сама Марин Ле Пен уже в это воскресенье сразится во втором туре президентских выборов с Эммануэлем Макроном.
Многие близкие и соратники Марин Ле Пен критикуют такой демарш против неё. Так, президент её партии «Национальное объединение» заявил, что они уже дважды подавали жалобы против этого европейского бюро. «Французы не будут столь глупы, чтобы поверить Европейскому союзу и европейским институтам, которые пытаются вмешаться в президентскую кампанию и навредить Марин Ле Пен», — приводит его слова La Tribune.
Зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года. Как заявил в интервью RT вице-премьер России Юрий Борисов, с 2024 года будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал слова американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения России из Международного союза конькобежцев (ISU).
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Минфина США, что глава ведомства Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний G20 в случае участия в них России.
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 сообщил о намерении обсудить 19 апреля новые антироссийские санкции со своим американским коллегой Джо Байденом и европейскими партнёрами.
В США готовы к дипконтактам с КНДР, несмотря на недавние ракетные пуски, но не исключают возможности усиления давления при дальнейшей эскалации в регионе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу московского ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:1).
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу московского ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (3:1).
Опубликовано видео попадания в бронетранспортёр снаряда из РПГ со стороны украинских войск в ходе спецоперации в Донбассе. Экипаж БТР в результате произошедшего не пострадал. Видео — военкора RT Андрея Филатова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что своевременная уборка дворов, обеспечение чистоты подъездов жилых домов, а также «активности в парках» являются ключевыми задачами в социальной сфере.