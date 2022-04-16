Le Monde: «выбор между чумой и холерой» — французы больше не хотят объединяться вокруг Макрона, чтобы не допустить до власти Ле Пен

В отличие от 2017 года, когда многие политики и избиратели сделали выбор в пользу Эммануэля Макрона, чтобы не допустить прихода к власти крайне правого кандидата, сегодня мало кто готов пойти по этому пути, пишет Le Monde. Граждане, как левых, так и правых взглядов, выступающие против политики Марин Ле Пен, сегодня видят в действующем президенте не меньшую опасность, отмечает газета.

На 16 апреля во Франции были запланированы десятки демонстраций с лозунгом: «Против крайне правых и их идей, нет Марин Ле Пен в Елисейском дворце», однако в заявлении организаторов акций не шло речи о призыве голосовать за Эммануэля Макрона, отмечает Le Monde. В то же время уходящий президент собирает своих сторонников в саду Дю Фаро в Марселе. Неотложная задача для Эммануэля Макрона состоит не столько в том, чтобы мобилизовать своих избирателей, сколько в том, чтобы убедить кандидатов, потерпевших поражение в первом туре, проголосовать за него, полагает газета.

Спустя почти ровно 20 лет после неожиданного выхода Жан-Мари Ле Пена во второй тур президентских выборов в 2002 году против Жака Ширака «республиканский фронт», созданный для противостояния приходу к власти ультраправых, «уже не тот, что прежде», — констатирует издание.

Как отмечается в статье, среди политиков и избирателей, как справа, так и слева, всё более популярным становится намерение голосовать во втором туре президентских выборов «против всех». «По сравнению с 2017 годом мы чувствуем, что люди устали. Либо они не видят трагедии (в победе крайне правых. — ИноТВ), либо не верят в победу Ле Пен», — резюмирует член муниципального совета Тулузы от партии зелёных Антуан Морис.

Даже в Ренне, городе, где партия Ле Пен наименее популярна (она набрала всего 7,29% голосов в первом туре президентских выборов), «республиканский фронт» против ультраправых буксует, отмечает газета. Если в 2002 году местные старшеклассники открыто выражали презрение к партии отца Марин Ле Пен, сегодня активисты антифашистского движения призывают не отдавать голос: «ни Ле Пен, ни Макрону».

В Нанси, Реймсе и Сорбонне студенты на этой неделе повсеместно устраивали демонстрации против «ложного выбора» между двумя кандидатами, вышедшими во второй тур президентских выборов. «Они ни в коей мере не представляют нас. Эти два варианта одинаково плохи, а мы устали от необходимости выбирать между чумой и холерой», — объяснила журналистам 23-летняя студентка магистратуры в Сорбонне Клеманс.

28-летний преподаватель-практикант Готье Кудор уверяет: «Не может быть и речи о том, чтобы я голосовал за Ле Пен. Но о присоединении к Макрону также не может быть и речи». Как рассказал молодой человек, в 2017 году он опустил в урну бюллетень за Макрона. «А затем, во время демонстраций «жёлтых жилетов», я увидел, как это агрессивное неолиберальное большинство избивает и калечит», — сетует он.

Хотя кандидат в президенты от крайне левых Жан-Люк Меланшон призвал «не отдавать ни одного голоса Ле Пен», он также уклонился от явного призыва голосовать за Эммануэля Макрона и упоминания республиканского фронта. По мнению активиста партии социалистов Жоэля Гийо, избиратели Меланшона будут голосовать «против всех». «Жизнь у людей всё тяжелее, они слышали, как кандидат от Национального объединения (Марин Ле Пен. — ИноТВ) говорила о покупательной способности, они больше не верят, что Макрон им поможет»,— опасается он.

Среди правых ситуация не сильно отличается. Депутат партии «Республиканцы» от департамента Па-де-Кале Пьер-Анри Дюмон резюмирует: «Республиканского фронта не существует. Не потому, что люди хотят голосовать за Ле Пен, а потому, что существует полный разрыв между национальной и местной политикой. Если бы я призвал голосовать за Макрона, это не имело бы смысла. Люди почувствуют, что их принимают за дураков».

Тем не менее некоторые должностные лица всё же призывают голосовать за действующего президента, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен, отмечает издание. Так, мэр Марселя, социалист Бенуа Пайан призвал своих сограждан «коллективно выступить против идей ненависти и отторжения других» и сообщил, что проголосует за Эммануэля Макрона во втором туре.

Мэр Тулузы, «республиканец» Жан-Люк Муденк, а также председатель департамента, социалист Жорж Мерик также призвали проголосовать за Макрона 24 апреля. Председатель региона Окситания Кароль Дельга, также член Социалистической партии, хочет организовать в Тулузе демонстрацию в поддержку Эммануэля Макрона и против Марин Ле Пен 21 апреля.