Guardian: Макрон и Ле Пен начали готовиться ко второму туру выборов — а победителя может определить Меланшон

Оба кандидата в президенты Франции, вышедшие во второй тур выборов, вновь развернули активную агитацию: Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен пошли «в народ», надеясь заручиться поддержкой обычно враждебного к ним электората, пишет The Guardian. Вместе с тем, как подчёркивается в материале издания, серым кардиналом нынешней президентской гонки может оказаться Жан-Люк Меланшон, занявший третье место по результатам первого тура.

За голосами, нужными для победы во втором туре президентских выборов во Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в понедельник отправились в противоположных направлениях, пишет корреспондент британской The Guardian. Как поясняет журналист, действующий президент поехал на север, в бывший шахтёрский посёлок Денен, который некогда находился под контролем социалистов, но успел стать «цитаделью ультраправых сил»; там глава государства несколько часов выступал перед толпой людей, обещая, что будет прислушиваться к кандидатам, которые отсеялись в первом туре. Госпожа Ле Пен, в свою очередь, направилась на юг, в северную Бургундию, где проходит граница между парижскими пригородами и сельской местностью — и где у неё уже хватает сторонников, отмечает автор.

Цель у обоих кандидатов одна: им нужно привлечь на свою сторону 49% избирателей, проголосовавших за их соперников, и ещё 25,1%, вообще не принявших участие в голосовании. Между тем особенно активную охоту Макрон и Ле Пен будут вести за электоратом ультралевого политика Жан-Люка Меланшона — единственного представителя левого фланга, которому удалось приблизиться ко второму туру: за него в минувшее воскресенье проголосовало в общей сложности более 7,7 млн человек, или 21,95% избирателей, говорится в материале The Guardian.

По информации издания, в понедельник стало известно, что соперники по второму туру примут участие в телевизионных дебатах за четыре дня до даты голосования, ответив на вопросы по поводу своих программ. В 2017 году они уже провели на глазах у 16,5 млн телезрителей такой «матч» с «обменом колкостями» — и тогда проиграла Ле Пен: она потеряла самообладание и начала вести себя агрессивно, что ударило по её рейтингу.

В Денене, который когда-то был важной частью угледобывающей промышленности Франции и вдохновил Эмиля Золя на написание романа «Жерминаль», а ныне является одним из беднейших городов страны, в воскресенье за Ле Пен проголосовали почти 42% избирателей, а за Макрона — всего чуть менее 15%, пишет корреспондент The Guardian. Обступив прибывшего к ним президента, жители города расспрашивали его о самом спорном пункте его программы — повышении пенсионного возраста с 62 до 65 лет; когда Макрон в прошлый раз попытался протолкнуть подобную меру, страну охватили забастовки национального масштаба, продлившиеся много недель. Другие задавали главе государства вопросы по поводу роста цен, занятости и здравоохранения.

Чтобы победить, Макрону необходимо заручиться поддержкой враждебного ему электората и с ультралевого, и с ультраправого фланга. Но поскольку многие избиратели после первого тура ощущают, что «осиротели в политическом плане», сначала президенту предстоит убедить их вообще принять участие в голосовании, рассуждает автор статьи. Макрон заявил, что готов протянуть руку политическим противникам, потерпевшим поражение в первом туре, и раздумывает в этом смысле над некоей «новой методикой», но разъяснять ничего не стал, лишь отметив, что пообщается с ними лично. Он также отметил, что услышал «гнев и отчаяние» тех, кто не поддержал его раньше — в особенности молодёжи, обеспокоенной состоянием окружающей среды, — и поэтому будет прорабатывать свою программу.

«Я хочу убедить соотечественников, поддержавших Национальное объединение или вовсе воздержавшихся от голосования, присоединиться к нам. А чтобы их объединить, мне, очевидно, придётся обогащать свой проект и расширять его», — приводит The Guardian слова Макрона. «Я вижу те раздоры и гнев, которые охватывают страну, и слышу тех, кто голосовал за радикалов — даже тех из них, кто поддержал госпожу Ле Пен», — также заявил он. «Учитывая, сколько людей проголосовало за ультраправые и ультралевые силы, я просто не могу вести себя так, будто ничего не случилось, — добавил президент. — От меня не укрылось то, что люди выражали озабоченность политической обстановкой — в том числе и молодёжь, которая хочет хорошего образования и возможности работать. Но в их словах больше беспокойства, чем гнева».

Марин Ле Пен изначально планировала провести день в Париже, однако в последнюю минуту всё же решила пойти в народ — и совершила незапланированный визит в Торини-сюр-Орёз, местечко в департаменте Йонна, где пообщалась с фермерами, пишет The Guardian. Впрочем, по всей видимости, здесь она «ломилась в открытую дверь»: из 871 местного избирателя 38% проголосовали за неё, а за Макрона — чуть меньше 22%.

Перед тем как выехать из столицы, Ле Пен поведала журналистам, что настрой у неё тоже боевой. «Мы должны продолжать борьбу, — заявила она. — Мы будем говорить о сельском хозяйстве и о том, как сохранять самостоятельность в плане промышленности и инфляции. Обсудим и то, как нам оживить нашу демократию, — а ещё я объясню свой стиль управления. Кроме того, поговорим и о том, как мы будем защищать покупательную способность — особенно среди тех граждан, которые имеют скромный достаток и которых сильно беспокоит подорожание топлива и еды».

Согласно окончательной оценке французского МВД, Эммануэль Макрон по результатам первого тура опередил Марин Ле Пен на несколько процентных пунктов — 27,84% против 23,15%. Более 3,2 млн избирателей, поддержавших других ультраправых кандидатов, включая Эрика Земмура, во втором туре, скорее всего, уйдут к Ле Пен. По мнению корреспондента The Guardian, в таких условиях «серым кардиналом», который определит победителя, может оказаться Жан-Люк Меланшон, занявший по итогам первого тура третье место с чуть менее 22% голосов. Меланшон уже призвал своих сторонников не голосовать за Ле Пен во втором туре — однако выражать поддержку Макрону при этом не стал. Меж тем явка во втором туре будет низкой, а это сыграет на руку Ле Пен.

Как свидетельствуют соцопросы, Макрона, который в 2017 году стал самым молодым главой французского государства со времён Наполеона, в основном поддерживают самые пожилые избиратели — от 70 лет и старше, — тогда как Меланшон наиболее популярен у избирателей в возрасте от 24 до 34, а Ле Пен — у аудитории от 50 до 59. В избирательном штабе главы Национального объединения между тем подчёркивают, что первый тур стал для действующего президента «провальным», поскольку по существу показал, что 70% населения страны выступают против него, пишет The Guardian.