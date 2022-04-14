France 2: еврофил против евроскептика — Евросоюз стал главным вопросом в борьбе Макрона и Ле Пен

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, чьи программы главным образом различаются отношением к Европейскому союзу, рассказывает France 2. Если действующий президент придерживается политики сильной и единой Европы с общей оборонной программой, то лидер Нацобъединения выступает за большую автономию Франции в вопросе обороны, пограничного контроля и энергетики: так, она предлагает не вводить эмбарго на российский газ, а добиваться разрыва Франции с энергетическим рынком Европы.

Европейский вопрос — главная тема, по которой больше всего расходятся программы двух финалистов (президентской гонки во Франции. — ИноТВ). Сегодня рубрика «Сравним» объяснит, в чём суть их программ: с одной стороны — приверженец Евросоюза Эммануэль Макрон, а с другой — евроскептик Марин Ле Пен.

Что касается места Франции в Европейском союзе, кандидатка от Национального объединения больше не планирует ни отказываться от евро, ни выходить из ЕС. В то же время она намерена восстановить главенство французского закона над европейским.

МАРИН ЛЕ ПЕН, кандидат на президентских выборах от Национального объединения: Единственный способ заставить уважать суверенитет какой-либо страны — заявить, что любые постановления ЕС, которые противоречат конституции Франции, не будут распространяться на французское законодательство.

Польша приняла такое же предложение, что повлекло за собой санкции со стороны Еврокомиссии. Марин Ле Пен также хочет снизить на 5 миллиардов евро вклад Франции в европейский бюджет.

Со своей стороны Эммануэль Макрон выступает за более единую и сильную Европу по отношению к остальному миру.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, кандидат на президентских выборах от партии «Вперёд, Республика!»: Могущественная Европа, полностью независимая, свободная в своём выборе и хозяйка собственной судьбы. Вот в чём моя цель.

Границы в Европе исчезли для создания зоны свободного передвижения, которая называется Шенгенской. Для борьбы с нелегальной миграцией Эммануэль Макрон хочет реформировать Шенген, при этом Марин Ле Пен намерена пойти дальше.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Я предложила восстановить постоянный контроль на государственных границах. Потом придёт время заключить двусторонние соглашения, чтобы ввести на границах упрощённый контроль.

По энергетическому вопросу в Европе оба кандидата желают, чтобы цена на электроэнергию во Франции меньше зависела от европейского рынка. Эммануэль Макрон планирует реформировать эту схему.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нам необходимо изменить ценообразование на европейском уровне. Особенно реформированию должны подвергнуться наши цены на электричество, и мы продолжим на этом настаивать, потому что сейчас они слишком сильно зависят от газа и не соответствуют энергетическому балансу французов.

Марин Ле Пен хочет вывести Францию с энергетического рынка Европы.

Наконец, по военному вопросу кандидат от Национального объединения не поддерживает общую европейскую оборону и выступает за то, чтобы у Франции были свободные руки. Совершенно противоположное мнение у кандидата Макрона.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Европа станет гарантом нашей независимости благодаря общей обороне и переосмыслению нового международного порядка.

Что касается европейских санкций против России, Марин Ле Пен отказывается от любого эмбарго на газ, в то время как Эммануэль Макрон хочет уменьшить его поставки.