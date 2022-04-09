Кандидат в президенты Франции: США сорвали проект Европы от Атлантики до Урала

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур считает ошибкой Европы неудачу в создании большой конфедерации, которая включала бы и Россию. Как он пояснил в интервью Le Point, каждый раз этому мешали США и некоторые европейские страны, которые предпочитали вместо этого развивать отношения в рамках НАТО.

«Владимир Путин не возглавляет коммунистическую страну, не он убил десятки миллионов человек в ГУЛАГе. Так что он не Сталин», — заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в интервью Le Point. Но при этом он отметил, что наблюдает продолжение имперских традиций от российских царей до Сталина и Путина.

На вопрос журналиста, какие ошибки Европа совершила в отношении России, Земмур отвечает, что после падения коммунизма Франсуа Миттеран предложил создать европейскую конфедерацию, которая включала бы и Россию. Но, по его словам, американцы сорвали этот проект.

Позже и другой президент Франции, Жак Ширак, пытался интегрировать Россию в общеевропейское пространство, но каждый раз США и некоторые другие европейские страны предпочитали развивать сотрудничество в рамках НАТО, а не на европейском континенте по традициям де Голля, от Атлантики до Урала.

Сам Европейский союз — это общность из государств; поскольку европейской нации не существует, поэтому и уйти в историю Европейский союз не может, рассуждает Земмур. И на действия России Европа реагирует в рамках НАТО, то есть подчиняясь США. Поэтому из этого кризиса сильным выйдет европейское подразделение НАТО, а не ЕС. «Когда Германия тратит 100 миллиардов, она тут же объявляет о покупке американских военных самолётов F35, а не французских Rafale», — отметил Земмур.

Журналист также задал Земмуру вопрос, что он считает самой большой ошибкой Франции за всю историю, на что политик ответил: потерю Канады в пользу англичан. Он считает, что вместе с Канадой Франция потеряла весь мир, пишет Le Point.