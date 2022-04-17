N-TV: возможная победа Ле Пен на выборах станет испытанием для французско-немецких отношений

Гипотетическая победа Марин Ле Пен на выборах во Франции не обещает много позитива для отношений Парижа и Берлина, пишет N-TV. Кроме того, несмотря на то что выход из ЕС уже не входит в её официальную программу, Ле Пен будет стремиться сделать Францию более автономной от Брюсселя.

В преддверии второго раунда президентских выборов во Франции в Европе растут опасения по поводу возможной победы Марин Ле Пен, пишет N-TV. Как отмечает издание, гипотетическая победа Ле Пен станет настоящим испытанием на прочность для немецко-французских отношений.

Кандидаты в президенты являются полными противоположностями, пишет N-TV: с одной стороны, «европеист» Эммануэль Макрон, предложивший амбициозный план реформ для ЕС сразу после своей победы в 2017 году. С другой стороны, евроскептик Ле Пен, характеризовавшая ЕС как «нелегитимную наднациональную структуру».

При этом в официальную программу Ле Пен не входит «фрексит», то есть выход Франции из ЕС, отмечает N-TV. После поражения от Макрона в 2017 году Ле Пен также отказалась и от своего старого требования по отказу от евро. Однако в случае своей победы на выборах Ле Пен обещает провести конституционный референдум, по итогам которого должны перестать действовать все европейские законы, противоречащие французской конституции.

Как пишет N-TV, победа Ле Пен не обещает много позитива для немецко-французского «мотора» ЕС. Ранее Ле Пен обвиняла Берлин в «абсолютном отрицании французской стратегической идентичности». Также Ле Пен пообещала работать в направлении «стратегического сближения» между Россией и НАТО после завершения украинского кризиса. Отмечается, что взгляды Ле Пен с воодушевлением воспринимаются в рядах «Альтерантивы для Германии». Депутат от «АдГ» Гуннар Бок написал у себя в Twitter, что «вся разумная Европа» поддерживает Ле Пен во втором раунде французских выборов.