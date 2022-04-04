NouvelObs: Ле Пен считает Россию возможным союзником, несмотря на спецоперацию

11:35
В России могут ввести оборотные штрафы для допустивших утечку персональных данных компаний
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных.
11:32
Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Харьковской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области.
11:30
Жирков высказался о ситуации с запретом появляться на базе сборной России
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о запрете восстанавливаться на базе национальной команды после полученной травмы на чемпионате Европы 2020 года.
11:28
Бочкарёв заявил о высокой степени готовности электродепо «Нижегородское»
Общестроительная готовность объектов электродепо «Нижегородское» оценивается более чем в 70%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
11:22
В МИД России заявили о готовности страны ответить на высылку дипломатов со стороны Дании
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.
11:20
Сенатор Гумерова оценила идею вернуть традиционную систему высшего образования в России
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение вернуть традиционную систему высшего образования в России.
11:20
В Дании приняли решение о высылке российских дипломатов
Власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд.
11:19
Минобороны России заявило об уничтожении центра подготовки в районе города Очакова
Минобороны России сообщило об уничтожении центра подготовки украинских сил специальных операций в районе Очакова.
11:17
Вяльбе рассказала, что думает о тренерской работе Тутберидзе и Трефилова
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о работе хореографа по фигурному катанию Этери Тутберидзе и известного гандбольного тренера Евгения Трефилова.
11:09
ВС России уничтожили четыре хранилища топлива, снабжающих украинские войска
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы уничтожили четыре хранилища топлива, которые были необходимы для снабжения группировок украинских войск.
11:02
В России выявили 13 947 случаев коронавируса за сутки
За 24 часа в России выявили 13 947 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее в стране зафиксировали 15 291 заболевшего.
11:01
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешёл в «Сеул»
Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе «Сеул».
11:01
За сутки в России госпитализированы 4288 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 4288 человек с COVID-19, накануне — 1571.
11:00
Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун
Украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирными жителями, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
10:58
В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку создания ячейки экстремистской организации в следственном изоляторе в Элисте.
10:58
Глава НЛМК Лисин высказался об идее расширения списка экспортируемых за рубли товаров
Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин прокомментировал идею расширения списка экспортируемых за рубли товаров.
10:50
В Крыму поддержали инициативу об изъятии имущества у отдельной категории иностранцев
Крымские депутаты в ходе заочного голосования выступили за принятие поправок в Гражданский кодекс, согласно которым у иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России, в принудительном порядке будут изымать имущество.
10:42
Роскомнадзор: «Википедия» игнорирует требования об удалении фейков о событиях на Украине
Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что администрация интернет-ресурса «Википедия» игнорирует требования об удалении недостоверной информации о событиях на Украине.
10:41
В Госдуме выразили благодарность Плющенко и Минспорту за организацию шоу в ДНР
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал коллективный проект Евгения Плющенко и Министерства спорта России по проведению ледового шоу по фигурному катанию в ДНР.
10:40
Депутат Белик: немецкий прагматизм возобладал над громкими заявлениями
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.
10:38
«Газпром» возобновил прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» после ремонта
Российская компания «Газпром» сообщила о возобновлении прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» после проведения ремонтных работ.
10:37
Политик Стариков прокомментировал идею премьера Польши о санкциях против всех членов партии «Единая Россия»
Писатель, публицист и политик Николай Стариков прокомментировал RT идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия».
10:33
Американский баскетболист Браун расторг контракт с УНИКСом
Американский форвард Джон Браун принял решение прекратить выступать за казанский УНИКС.
10:32
Медведев заявил, что часть украинцев занимается преобразованием страны в Третий рейх
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина ментально преобразилась в Третий рейх из-за части украинцев.
10:31
Жирков: доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть в футбол
Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков рассказал о восстановительном процессе после травмы, которую он получил на чемпионате Европы 2022 года.
10:23
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в трёх российских регионах
За минувшую неделю в трёх регионах России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из заявления Роспотребнадзора.
10:16
Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
Сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, который планировал скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.
10:16
В ЕК не сняли с повестки дня обсуждение санкций против нефти и угля из России
Еврокомиссия не снимает с повестки дня санкции против российских угля и нефти, но по этому вопросу необходим консенсус среди стран — членов ЕС, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
10:09
Во Франции допустили принятие новых антироссийских санкций ЕС 6 апреля
Новые санкции Евросоюза против России могут приять 6 апреля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.
10:06
Минфин Франции рассказал о новых возможных антироссийских санкциях
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что под очередные антироссийские санкции могут подпасть новые компании, лица, а также энергетический сектор России.
10:06
Тарасова поддержала идею Плющенко провести ледовое шоу в ДНР
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала подготовку Евгения Плющенко и Министерства спорта к проведению ледового шоу в ДНР.
10:04
«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину
«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
09:50
УЕФА назвал испанский «Атлетик» лучшим профессиональным клубом сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вручил «Атлетику» из Бильбао награду Grassroots Football Awards как лучшему профессиональному клубу сезона-2021/22.
09:46
Кадыров: демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно.
09:42
Косачёв заявил, что Россия продолжит добиваться международного расследования по Буче
Россия продолжит добиваться проведения международного расследования ситуации в Буче, заявил в стриме RT «Летучка» вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
09:39
Бучневич признан третьей звездой дня в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» на своём льду разгромил «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:37
Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил о предложениях Украине по ситуации в Буче
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о предложениях помочь Украине в расследовании ситуации в Буче.
09:27
Володин назвал ситуацию в Буче провокацией с целью дискредитации России
Цель провокации в Буче заключается в дискредитации России, попытке обосновать санкции, поставки оружия и другие недружественные действия, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
09:21
Плющенко рассказал о подготовке с Минспортом ледового шоу в ДНР
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Министерство спорта России оказывает ему помощь в подготовке ледового шоу в ДНР.
09:21
Американист Васильев прокомментировал сообщения СМИ об испытании США гиперзвуковой ракеты
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что США в марте тайно осуществили успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы избежать напряжённости с Россией.
09:17
В ДНР сообщили о ранении 12-летней девочки в результате обстрела ВСУ
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении 12-летней девочки в результате обстрела украинской армией Ленинского района.
09:11
Роскомнадзор направил изданию «Холод» уведомление из-за фейков по спецоперации на Украине
В Роскомнадзоре подтвердили сведения о том, что ведомство направило интернет-ресурсу «Холод» уведомление о необходимости удалить фейки о военной спецоперации России на Украине.
09:11
Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий
Правительство упрощает процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
09:09
Куба сняла запрет на профессиональный бокс спустя 60 лет
Президент Боксёрской федерации Кубы (BFC) Альберто Пуч сообщил, что в страну возвращается профессиональный бокс.
09:06
Исследование: импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом
Согласно исследованию, подготовленному Ассоциацией добытчиков минтая, в России импорт рыбы в 2022 году сократится на 28—35% по сравнению с прошлым годом.
08:59
Госдолг Южной Кореи в 2021 году достиг рекордно высокой отметки
В 2021 году на фоне пандемии государственный долг Южной Кореи вырос до рекордной отметки.
08:50
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 апреля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
08:48
Призёр чемпионата мира гимнастка Ерёмина завершила карьеру в возрасте 20 лет
Призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянка Елена Ерёмина сообщила, что приняла решение завершить спортивную карьеру.
08:41
Уголовное дело о похищении 12-летней школьницы из Бийска передали в суд
Уголовное дело против похитителя 12-летней школьницы из Бийска, который обвинялся в угрозе убийством, передали в суд в Алтайском крае.
08:38
Daily Mail: «Реал» намерен отдать Азара в аренду
Руководство мадридского «Реала» намерено отдать в аренду бельгийского полузащитника Эдена Азара.