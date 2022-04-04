NouvelObs: Ле Пен считает Россию возможным союзником, несмотря на спецоперацию

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что большая держава может быть одновременно и союзником Франции по каким-то вопросам, и противником, врагом, конкурентом — в других сферах, пишет Le Nouvel Observateur. Так, например, с Россией она видит перспективы для сотрудничества в борьбе с исламистами.

«Возможно ли считать Путина союзником» после российской спецоперации? Этот вопрос появился в эфире телеканала France 2 в передаче, посвящённой грядущим президентским выборам во Франции. Как пишет Le Nouvel Observateur, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на этот вопрос дала утвердительный ответ.

«Всё зависит от сферы. Я всегда говорила, что большая держава может быть одновременно и союзником по ряду областей, и противником, врагом или конкурентом, — приводит издание её слова. — А Россия никуда не исчезнет».

Так, Ле Пен, в частности, отметила возможный альянс с Россией «против исламского фундаментализма», если закончится российская спецоперация на Украине. Такой вариант она отметила на случай, если исламисты станут действовать слишком ожесточённо.

При этом автор статьи отмечает, что Ле Пен часто осуждают за поддержку Путина и близость с российскими властями. Но после начала российской спецоперации она старается откреститься от этого имиджа. И свою предвыборную кампанию она строит вокруг внутренних экономических вопросов, оставив международную повестку в стороне, пишет Le Nouvel Observateur.