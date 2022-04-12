DT: «это не дружеский визит» — канцлер Австрии ответил на критику после встречи с Путиным

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве указал российскому президенту на то, что санкции ЕС против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока будет продолжаться спецоперация на Украине. Как передаёт The Daily Telegraph, канцлер оценил переговоры как «очень прямые, открытые и жёсткие».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил в защиту своего визита в Москву, после того как на него ополчились за то, что он стал первым европейским лидером, посетившим Россию после начала спецоперации на Украине, подчеркнув, что встреча была «не дружеской», сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, встреча прошла один на один, без советников, в официальной резиденции Путина в Ново-Огарёве под Москвой. В заявлении, сделанном после 75-минутной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, австрийский канцлер отметил, что их беседа была «очень прямой, открытой и жёсткой». «Это не дружеский визит», — заявил Нехаммер после завершения переговоров.

По словам Нехаммера, он бросил вызов Путину, заявив о необходимости проведения международного расследования военных преступлений. А также недвусмысленно указал на то, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока спецоперация на Украине не закончится. «ЕС в этом вопросе един как никогда», — добавил канцлер.

The Daily Telegraph напоминает, что Австрия является нейтральной в военном отношении страной и стремится установить тесные экономические связи с Россией, часто пытаясь позиционировать себя в качестве посредника между Брюсселем и Москвой. Тем не менее визит Нехаммера восприняли скептически.

На фоне обсуждения вопроса об ужесточении санкций против России министры иностранных дел стран ЕС обвинили австрийского лидера в наивности, если он думает, что может повлиять на Путина с помощью дипломатических переговоров. Пытаясь успокоить Брюссель, Нехаммер пообещал проинформировать лидеров ЕС о деталях своей поездки.

Перед встречей с Путиным австрийский канцлер сообщил о своей поездке в Москву президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Шольц поддержал усилия своего коллеги по дипломатическому завершению конфликта. Пресс-секретарь немецкого лидера заявил, что Берлин «приветствует» любые «дипломатические усилия, направленные на прекращение военных действий».