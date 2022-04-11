Welt: 90% немцев продолжают носить маски, несмотря на смягчение антиковидных мер

Несмотря на отмену масочного режима, многие немцы продолжают носить индивидуальные средства защиты, сообщает Welt. Таким образом немцы проявляют осторожность, объясняют психологи. К тому же отмена обязательного ношения масок может оказаться временной, ведь вирусологи прогнозируют рост количества заражений к осени, объясняет немецкий телеканал.

Масочный режим — это уже история. И всё же многие немцы не собираются снимать маску. Поэтому индивидуальные средства защиты остаются частью повседневной жизни, как, например, здесь в Ахене.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Спустя два года я хочу впервые снова съездить в отпуск, поэтому я проявляю осторожность и ношу маску.

ВЕЛОСИПЕДИСТКА: К этому сначала нужно привыкнуть, избавиться от собственных страхов.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Пока эта пандемия не закончилась, нужно себя защищать.

В пограничном нидерландском городе Маастрихт картина совершенно другая. Никаких масок не видно. Масочный режим уже давно отменён как на улице, так и внутри помещений, например в этом книжном магазине.

ТОН ХАРМЕС, продавец книг: Мы в Нидерландах очень рады, что все эти меры отменены, и мы снова можем ходить, куда захотим.

Германия же колеблется. Две третьих населения хотят и дальше носить маски. После двух лет пандемии преобладает осторожность.

БОРВИН БАНДЕЛОВ, исследователь психологии страха из Гёттингенского университета: Теперь это моя личная ответственность. Я могу сам решать. И немцы обычно предпочитают быть осторожнее. Германии всегда помогало, если она проявляла чуть большую осторожность.

Тем более не исключено, что это лишь временная отмена масочного режима, ведь при заболеваемости в 1000 человек и с учётом миллионов невакцинированных вирусологи ожидают, что осенью количество заражений увеличится.

КЛАУС ШТЁР, вирусолог: Смягчение мер сейчас не означает, что осенью, если из-за слишком высокого давления на больницы общее благо вновь окажется под угрозой и ситуация вновь обострится, на неё не нужно будет реагировать. Это не так. Но нынешняя ситуация такова, что на неё нужно реагировать соответствующим образом.

По оценкам Торговой ассоциации, сейчас до 90 процентов клиентов всё равно носят маски.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2022 года.