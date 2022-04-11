Советник по нацбезопасности США: цель Вашингтона — «независимость» Украины и «изоляция» России
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина была «независимой», а Россия — «изолирована». Таким образом США ужесточили свою позицию по этому вопросу в то время, как пошёл уже второй месяц с момента ввода российских войск на Украину, пишет Insider.
В интервью каналу NBC News Салливан сообщил ведущему Чаку Тодду, что администрация Байдена будет продолжать оказывать необходимую помощь, а также поставлять дополнительные ресурсы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Наша политика ясна: мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь Украине добиться успеха. А именно… президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины определят, что будет представлять собой этот успех», — заявил он.
«Нам нужно продолжать оказывать им военную поддержку и сохранять мощные экономические санкции для улучшения их положения и позиций за столом переговоров», — добавил Салливан.
Советник по нацбезопасности также отметил, что США рассчитывают на будущее, в котором Украина будет существовать без российского вмешательства, а Россия, по сути, будет загнана в угол.
«В конечном счёте мы бы хотели видеть свободную и независимую Украину, ослабленную и изолированную Россию, а также ещё более сильный, сплочённый и решительный Запад, — подчеркнул он. — Мы считаем, что все эти три цели в пределах досягаемости, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать украинцев в их усилиях по выполнению этих задач».
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