NBC: санкции, хотя и вредят российской экономике, однако их эффективность вызывает вопросы
Вашингтон и Брюссель ввели недавние ограничительные меры после того, как в украинском городе Буча были раскрыты, как выразился президент Джо Байден, «крупные военные преступления», пишет издание.
Эти ограничительные меры, среди прочего, предусматривают всеобъемлющий запрет на всё новые западные инвестиции в Россию, кроме того, против двух крупнейших российских банков впервые были введены «полностью блокирующие санкции», говорится в статье.
Экономическая война и торговые эмбарго — это отнюдь не новые явления, но в нынешнюю эпоху, установившуюся после окончания холодной войны, целенаправленные санкции становятся всё более популярными, поскольку в этом случае действует свободная торговля, а не военная сила.
Их популярность легко понять, поскольку они предлагают могущественным странам относительно недорогой и безопасный способ наказать государство-нарушителя, не прибегая к войне.
«Наша цель с самого начала заключалась в том, чтобы причинить России максимальную боль, одновременно в силу наших возможностей ограждая Соединённые Штаты и наших партнёров от неоправданного экономического ущерба», — заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен.
Санкции используют экономическую мощь одной страны против другой, а США и Европа обладают уникальной способностью причинять вред с помощью ограничительных мер.
Между тем американский генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, признал на этой неделе, что санкции «очень плохо проявили себя в плане сдерживания». Когда его спросили, почему экономические меры не остановили Путина от ввода войск на Украину, он сказал, что они всё ещё представляют ценность.
Критики тем не менее уже давно утверждают, что санкции зачастую представляют собой «неэффективную гуманитарную катастрофу». И, как правило, они лишь укрепляют власть того режима, против которого они направлены.
Хотя нет никаких сомнений в том, что санкции эффективно ударили по российской экономике, однако критики сомневаются, достигли ли эти меры своей цели, ведь до сих пор неясно, действительно ли ослабшая экономика навредит Путину.
Более того, санкции часто бывает трудно отменить, после того как они были введены по политическим причинам, поскольку политики не хотят, чтобы их называли «мягкими» по отношению к стране-нарушителю. Поэтому, по словам критиков, страны, попавшие под ограничительные меры, могут резонно прийти к выводу, что у них мало стимулов для правильного поведения, поскольку выгоды могут никогда не материализоваться.
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