NBC: санкции, хотя и вредят российской экономике, однако их эффективность вызывает вопросы

Российская экономика испытывает серьёзное давление от санкционной политики США и Европы, передаёт NBC. Однако, как отмечается в статье, украинский конфликт длится уже больше месяца, что вызывает вопросы относительно того, достигают ли ограничительные меры своей цели.

США и Европа ввели очередные санкции против Москвы, и произошло это более чем через месяц после ввода российских войск на Украину, который некоторые западные лидеры надеялись предотвратить с помощью предыдущих пакетов ограничительных мер, пишет NBC.



Экономика России испытывает давление, но мало кто ожидает, что новые санкции окажутся эффективнее предыдущих в плане изменения поведения российского президента Владимира Путина. И это возобновляет давние вопросы о том, действительно ли санкции так хороши, как кажется.



Вашингтон и Брюссель ввели недавние ограничительные меры после того, как в украинском городе Буча были раскрыты, как выразился президент Джо Байден, «крупные военные преступления», пишет издание.



Эти ограничительные меры, среди прочего, предусматривают всеобъемлющий запрет на всё новые западные инвестиции в Россию, кроме того, против двух крупнейших российских банков впервые были введены «полностью блокирующие санкции», говорится в статье.



Экономическая война и торговые эмбарго — это отнюдь не новые явления, но в нынешнюю эпоху, установившуюся после окончания холодной войны, целенаправленные санкции становятся всё более популярными, поскольку в этом случае действует свободная торговля, а не военная сила.



Их популярность легко понять, поскольку они предлагают могущественным странам относительно недорогой и безопасный способ наказать государство-нарушителя, не прибегая к войне.



«Наша цель с самого начала заключалась в том, чтобы причинить России максимальную боль, одновременно в силу наших возможностей ограждая Соединённые Штаты и наших партнёров от неоправданного экономического ущерба», — заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен.



Санкции используют экономическую мощь одной страны против другой, а США и Европа обладают уникальной способностью причинять вред с помощью ограничительных мер.



Между тем американский генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, признал на этой неделе, что санкции «очень плохо проявили себя в плане сдерживания». Когда его спросили, почему экономические меры не остановили Путина от ввода войск на Украину, он сказал, что они всё ещё представляют ценность.



«Цель санкций — наложить (на Россию. — ИноТВ) значительные издержки, — заявил Милли. — Эти значительные издержки — санкции в сочетании с экспортным контролем — ломают хребет российской экономике прямо сейчас, пока мы с вами беседуем».



Критики тем не менее уже давно утверждают, что санкции зачастую представляют собой «неэффективную гуманитарную катастрофу». И, как правило, они лишь укрепляют власть того режима, против которого они направлены.



Хотя нет никаких сомнений в том, что санкции эффективно ударили по российской экономике, однако критики сомневаются, достигли ли эти меры своей цели, ведь до сих пор неясно, действительно ли ослабшая экономика навредит Путину.



«Санкции нанесли ущерб России. Они навредили российскому народу. Они нанесли ущерб российской экономике. Но они никогда не меняли действий Путина», — заявил на этой неделе бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО генерал Филип Бридлав.



Исследовательская служба конгресса США написала в докладе, опубликованном незадолго до ввода российских войск на Украину, что «трудно определить», повлияли ли более ранние санкции на поведение России и каким образом.



Академические исследования показали, что санкции достигают своих заявленных целей только в 30–40% случаев и что успешными обычно оказываются те случаи, когда преследуются скромные цели, такие как изменение торговой политики или освобождение определённых политзаключённых.



«Ирония заключается в том, что санкции часто больше всего вредят людям, не входящим в правящий режим, — сказал Дурсун Пексен, политолог из Университета Мемфиса, опубликовавший множество статей на эту тему. — Санкции часто изначально поощряют политическую оппозицию, но режим ожидает этого, и поэтому режим становится более агрессивным в своих репрессиях».



Более того, санкции часто бывает трудно отменить, после того как они были введены по политическим причинам, поскольку политики не хотят, чтобы их называли «мягкими» по отношению к стране-нарушителю. Поэтому, по словам критиков, страны, попавшие под ограничительные меры, могут резонно прийти к выводу, что у них мало стимулов для правильного поведения, поскольку выгоды могут никогда не материализоваться.



Тем не менее даже такой критик санкций, как Пексен, поспешил добавить, что после того, как Россия ввела войска на Украину, нужно было что-то делать, а санкции, вероятно, были наименее плохим вариантом в конфликте с «бывшей сверхдержавой, обладающей ядерным оружием».