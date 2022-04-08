Global Times: Америка и не думала прекращать холодную войну с Россией после распада СССР

После распада СССР холодная война не закончилась, поскольку в американских политических элитах давно сформировался антироссийский консенсус, отражением которого являются слова бывшего президента США Барака Обамы: «Россия представляет собой серьёзную угрозу человечеству». Как пишет Global Times, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться, и украинский кризис — это новая ловушка, расставленная США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире.

Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но её призраки всё ещё не покидают мир. Как пишет Global Times, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться, и украинский кризис — это новая ловушка, расставленная США, заговорщиком времён холодной войны, в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире.

Как отмечает автор издания, после распада Советского Союза подавление и сдерживание США его главного правопреемника России только продолжилось. Несмотря на то что тогдашний президент США Джордж Буш в 1991 году выступил с телевизионной речью, в которой объявил об окончании холодной войны, это не положило конец менталитету Штатов того периода, который даже сегодня продолжают демонстрировать Белый дом, Капитолий, Пентагон и ЦРУ. Американские политики рассматривают международную ситуацию с точки зрения «игры с нулевой суммой» и «идеологического соперничества».

Действительным отражением геополитических стратегических амбиций Америки являются слова бывшего президента США Барака Обамы: «Россия представляет собой серьёзную угрозу человечеству», а также слова действующего президента Джо Байдена о том, что Россия является злейшим врагом Америки. Это говорит о том, что в американских политических элитах давно сформировался антироссийский консенсус.

После распада Советского Союза с точки зрения безопасности НАТО во главе с Соединёнными Штатами продолжало сжимать пространство безопасности России посредством пяти раундов расширения на восток. США также часто применяют против России санкции, чтобы атаковать Москву с экономической точки зрения. В то же время Штаты работают над разложением правящей основы президента России Владимира Путина изнутри и созданием социальных условий для начала «цветной революции» в России. И нынешняя ситуация на Украине, с точки зрения Соединённых Штатов, является ловушкой, которую они раскапывали годами.

«Чтобы Россия снова не стала угрозой гегемонии США, Вашингтон устроил две «цветные революции» на Украине в 2005-м и 2014 году. Совместные усилия «цветных революций» и расширения НАТО на восток шаг за шагом втягивали Россию в шахматную партию США времён холодной войны. С ноября 2021 года американское правительство спекулировало новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью «неминуемого вторжения» на Украину, что ещё сильнее провоцировало Россию», — пишет автор материала.

Практически очевидно, что США не только хотели сдержать Россию, но и желали, чтобы Россия отправила войска на Украину, заявил Тан Шипин, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета, добавив, что реальная цель действий Вашингтона заключалась в том, чтобы заставить Россию применить силу против Украины. С этой точки зрения нынешний украинский кризис, по сути, является ядом, который Соединённые Штаты сбросили на Украину, Европу и Россию.

Автор материала отмечает, что Китай является ещё одной мишенью США в украинском конфликте. Хотя Китай неоднократно подчёркивал, что «нынешняя ситуация — это то, чего мы не хотим видеть», западные страны во главе с Соединёнными Штатами воспользовались возможностью, чтобы «напасть на Китай» и оказать давление с целью вовлечения КНР в санкционную войну. И попытки злонамеренно разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря являются типичным проявлением менталитета холодной войны.

«После 1991 года холодная война на самом деле не закончилась, так как США и НАТО не прекратили стратегически сдавливать территориальную безопасность России. В последние годы США также рассматривают Китай как своего главного конкурента, пытаясь различными способами сформировать внешнюю среду, не способствующую развитию Китая. В 21 веке американские политики не только придерживаются «менталитета холодной войны», но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны», — заключает автор Global Times.