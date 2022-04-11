Le Figaro: Иран обвинил США в навязывании новых условий на переговорах

По словам представителей Ирана, США пытаются навязать им новые условия для снятия санкций, которые они не обговаривали на официальных переговорах, пишет Le Figaro. Речь идёт о многосторонних переговорах по иранскому атому, во время которых страны пытаются возобновить соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие американских санкций против него.

Министр иностранных дел Ирана обвинил США в том, что они пытаются навязать новые условия на переговорах в Вене, пишет Le Figaro.

«В вопросе снятия санкций американцы заинтересованы в том, чтобы ввести новые условия вне переговоров», — заявил глава МИД Ирана. По его словам, за последние две-три недели американская сторона формулировала дополнительные требования, которые противоречат некоторым положениям соглашения.

Уже год идут переговоры Ирана с Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, а также опосредованно с США, чтобы восстановить соглашение по иранскому атому. Американцы говорят о том, что хотят вести переговоры с Ираном напрямую, но Иран не видит в этом выгоды.

Прежний договор предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на его отказ от разработки атомного оружия. Но при Дональде Трампе США вышли из него. Тегеран уверяет, что стремится к тому, чтобы с него сняли санкции, но при условии, что это будет всерьёз и надолго. Иран будет придерживаться своих красных линий, заверили в МИД страны.

Страны, которые ведут переговоры в Вене, хотят достигнуть снятия американских санкций с Ирана и гарантировать, что Тегеран будет соблюдать свои обязательства. 11 марта переговоры были прерваны, поскольку Россия потребовала гарантий, чтобы западные санкции против неё не сказывались на её торговле с Ираном. Через несколько дней Москва заявила, что такие гарантии получила. Затем пошёл период технических согласований.

Однако препоны для достижения согласия пока сохраняются. В частности, Иран требует, чтобы из списка террористических организаций США убрали иранских «Стражей революции», пишет Le Figaro.