Bloomberg: страны ОПЕК не будут ухудшать отношения с Россией — Москва слишком важный партнёр

Украинский кризис никак не повлияет на отношения России со странами ОПЕК, в частности, с Саудовской Аравией, считает Bloomberg. Издание отмечает, что хорошие отношения с Москвой очень ценятся Эр-Риядом: Россия является очень важным игроком на рынке нефти и только в партнёрстве с ним возможна регуляция цен.
Наивно полагать, что ОПЕК будет разрывать своё сотрудничество с Россией из-за вооружённого конфликта, пишет Bloomberg. Москва по-прежнему остаётся важным партнёром организации: как отмечает издание, представители Саудовской Аравии намекают на то, что раз они поддерживают диалог с Ираном, то менять отношения с Россией для них нет никакого смысла.
Однако привычность стран ОПЕК к конфликтам является лишь удобным предлогом, считает Bloomberg. Реальная причина заключается в том, что Саудовская Аравия считает хорошие отношения с Россией одним из главных своих дипломатических достижений и намерена сохранить их. Как отмечает издание, альянс с Россией позволил Эр-Рияду сбалансировать свою традиционную зависимость от Вашингтона: это особенно актуально сейчас, когда между Саудовской Аравией и США возникают трения по целому ряду вопросов.
Как пишет Bloomberg, в Саудовской Аравии уже давно поняли, что ОПЕК не сможет функционировать без партнёрства с Россией. Москва является слишком значительным игроком на рынке нефти — и без её участия нельзя регулировать глобальные цены на чёрное золото.
Издание отмечает, что сейчас ситуация на рынке нефти благоприятная, однако представители индустрии смотрят в будущее: все в Саудовской Аравии знают, что цены на нефть подвержены перепадам. Новая рецессия может начаться уже в этом году, и она способна привести к излишнему предложению на рынке нефти. Кроме того, в Эр-Рияде считают, что иранская и венесуэльская нефть когда-нибудь смогут вернуться на мировой рынок. При такой ситуации Саудовской Аравии будет важно иметь Россию в качестве партнёра, вместе с которым можно будет регулировать цены.
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