France 24: Уилл Смит покинул Американскую киноакадемию

Американский актёр Уилл Смит, который в прошлую субботу на церемонии вручения премии «Оскар» спровоцировал грандиозный скандал, отвесив пощёчину комику Крису Року прямо на сцене, принял решение выйти из состава Американской киноакадемии, передаёт France 24. По данным канала, несмотря на такой шаг, академия всё равно примет в отношении актёра меры дисциплинарного воздействия.
АЛИССА КАВЕРЛИ, корреспондент France 24 в Лос-Анджелесе: Уилл Смит, по всей видимости, готов взять на себя всю ответственность за эти действия — он опубликовал весьма многословное заявление. В нём он сообщил, что уходит из Американской академии кинематографических искусств и наук. Такое решение он принял всего через несколько дней после того, как ему присудили «Оскар» за лучшую мужскую роль — но, разумеется, это обстоятельство полностью затмила собой та самая пощёчина, которая прогремела на весь мир.
В своём пространном заявлении Смит использовал такие, например, слова и обороты, как «предательство», «шокирующий», «болезненный», «убитый горем» и «непростительный». Опубликовано оно было опять-таки спустя считаные дни после того, как Американская киноакадемия публично осудила его действия на фоне сильнейшего возмущения со стороны как Голливуда, так и общественности в связи с тем, что случилось в прямом эфире в субботу вечером. Тот вечер должен был стать праздником, на котором чествовали бы многих из присутствовавших актёров, режиссёров и продюсеров, получавших свои первые «Оскары», — но обсуждают теперь только Уилла Смита и его пощёчину.
Американская киноакадемия в настоящий момент ведёт расследование в связи с инцидентом и инициировала в отношении актёра меры дисциплинарного воздействия в связи с тем, что произошло в субботу вечером. И хотя он решил уйти ещё до того, как эти меры были реально введены в действие, соответствующие процедуры будут продолжены, дабы академия смогла решить, что она предпримет по поводу случившегося.
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