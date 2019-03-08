Fox News: борцы с расизмом сочли Уилла Смита «недостаточно чёрным» для роли отца сестёр Уильямс

После того как Уилл Смит получил роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в готовящемся к сьёмкам фильме «Король Уильямс», актёр был атакован пользователями соцсетей, которые сочли тон его кожи слишком светлым для исполнения этой роли, сообщает Fox News. Как отмечает в эфире телеканала обозреватель Даниэлла Гриндаум, абсурдность этой ситуации в том, что современные борцы с расизмом в США оценивают людей на основании оттенка их кожи.

Больше всего на свете левые любят называть других расистами, но иногда это трудно. Как можно обвинить кого-то в расизме против его собственной расы? Ну, можно обвинить их в «цветизме». Я ничего не придумываю. Актёр Уилл Смит только что получил роль в фильме «Король Ричард» — роль Ричарда Уильямса, отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Но критики в соцсетях впали в истерику: они утверждают, что для этой роли Уилл Смит «слишком светлокожий».



Сегодня с нами Даниэлла Гринбаум, старший обозреватель The Federalist и ведущая рубрики в Spectator USA. Итак, Даниэлла, этот довод о том, что моральную ценность человека можно определить по цвету его кожи… Разве не это было главным доводом сторонников сегрегации на американском Юге?



ДАНИЭЛЛА ГРИНБАУМ, журналистка: Именно так. Мы с вами, Такер, обсуждали это летом в связи со скандалом вокруг Скарлетт Йоханссон*. Мы снова и снова видим, как агрессивная толпа активистов решает, что возможность сниматься в фильме никак не связана с вашим мастерством и целиком зависит от вашей внешности.



Но… У меня есть дети, я сам учился в этой стране… Начиная с первого класса и заканчивая университетом, вам совершенно правильно говорят, что одним из великих грехов американской истории были законы Джима Кроу**. А это была очень продуманная система, основанная именно на таком принципе: ваша ценность эквивалентна цвету вашей кожи. Как могут люди заявлять, что они против Джима Кроу и вместе с тем приводить этот довод?



ДАНИЭЛЛА ГРИНБАУМ: Не могут, то есть не должны. Но пытаются. И это настоящая пощёчина всем, кто боролся за равенство и за общество, в котором о людях не судят по цвету кожи.



Конкретно в данном случае они говорят, что Уилл Смит… недостаточно чёрный? Или… Мне неприятно это даже произносить, это так отвратительно! Он якобы неправильного цвета. Как он на это реагирует?



ДАНИЭЛЛА ГРИНБАУМ: Да, именно так они и говорят. Как если бы они поднесли к его лицу палитру и сказали: «Ваш тон сильно отличается от тона человека, которого вы должны изображать». Пока, как мне кажется, он стоит на своём. Он не идёт по пути, проложенному его предшественниками, актёрами, которые устрашились толпы и заявили: «Нет, я не буду этого делать. Разумеется, я пересёк черту, сделал то, чего не следует делать в приличном обществе». Я считаю, что он обогатит любую роль. Мне кажется, он прекрасный актёр. Он из тех, кто привлекает аудиторию, и, вероятно, поэтому его и выбрали. Мне кажется, будет стыдно, если он поддастся давлению, которое оказывается на него сейчас.

Есть хоть кто-нибудь, кто сказал бы: «Погодите, это же безумие. Мы сами превратились в то, что, по нашим собственным словам, нас так раздражает. Проблема в нас». Хоть кто-нибудь, как говорится, «повернул линзу внутрь» и признал, что в самой основе левого движения, в том, что касается расового вопроса, что-то прогнило?

ДАНИЭЛЛА ГРИНБАУМ: Я бы рада была увидеть нечто подобное, но я этого не видела. Уж точно не со стороны левых. И вы совершенно правильно сказали: речь идёт о современных левых. Левые прошлых лет были бы ошарашены этим доводом, они бы выступили против того, чтобы снова оценивать людей и наклеивать на них ярлыки, и не просто на основании их цвета кожи, а на основании определённого оттенка кожи. К сожалению, сегодняшние левые — это как раз те, кто любит давать оценки людям на основании их идентичности.

Действительно. И ведь именно они называют других расистами.



Дата выхода в эфир 06 марта 2019 года.



* Актриса Скарлетт Йоханссон оказалась в центре скандала летом 2018 года, из-за того что получила роль трансгендера в фильме Rub & Tug. Критики заявляли, что ей следовало бы уступить эту роль настоящему трансгендеру (прим. ИноТВ).



** Неофициальное название законов о расовой сегрегации (прим. ИноТВ).