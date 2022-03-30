WSJ: уход Visa и Mastercard не застал Россию врасплох

Многие полагали, что уход из России Visa и Mastercard больно ударит по экономике страны, однако в действительности всё оказалось не так. Как пишет The Wall Street Journal, благодаря национальной системе платёжных карт россияне могут по-прежнему пользоваться своими картами с логотипами Visa и Mastercard, оплачивая покупки внутри страны. Данная система возникла в результате длившейся восемь лет работы по защите российской экономики от финансового давления Запада.

Когда из России ушли Visa и Mastercard, многие на Западе расценили это как очень важный шаг для давления на Москву, однако в действительности всё оказалось не так. Как пишет The Wall Street Journal, большинство россиян могут по-прежнему пользоваться своими картами с логотипами Visa и Mastercard, оплачивая покупки внутри страны при помощи национальной системы платёжных карт.

Как отмечает издание, в конце 2020 года в России было примерно 197 млн карт Visa и Mastercard, но при обработке платежей внутри России американские сети этих карт не используются. Уже несколько лет в России применяется отечественная система — Национальная система платёжных карт (НСПК), надзор за которой осуществляет российский Центробанк.

Данная система возникла в результате длившейся восемь лет работы по защите российской экономики от финансового давления Запада. Кремль также активно продвигал отечественную компанию банковских карт «Мир», которая построена на основе инфраструктуры НСПК. По данным с сайта «Мир», с начала работы этой системы было выпущено более 100 млн карт.

Но уход Visa и Mastercard всё же имел одно большое последствие для россиян. Во многих случаях их карты за пределами страны сейчас не работают. Система «Мир» действует лишь в небольшом числе стран, причём в основном это бывшие советские республики. Российские официальные представители в последнее время ведут переговоры о подключении к этой системе Венесуэлы и Ирана. Некоторые российские банки сообщают, что изучают возможности для налаживания партнёрства с китайской системой UnionPay с целью выпуска карт, которыми их клиенты смогут пользоваться намного шире.

Как напоминает издание, Россия решила защититься от финансового давления Запада после введения в 2014 году санкций из-за Крыма. В то время Visa и Mastercard обеспечивали в России почти все расчёты по картам. Их сети были связующим звеном между торговлей и банками, которые выпускали платёжные и кредитные карты. Они также занимаются маршрутизацией операций по картам. Американские санкции вынудили Visa и Mastercard заблокировать услуги ряда банков.

Российское руководство увидело существующие уязвимости. Уже через несколько месяцев Путин подписал закон о создании НСПК. Потом в закон были внесены поправки, которые по сути дела заставили Visa и Mastercard передать НСПК функции по обработке операций. Поначалу эти американские компании воспротивились принятому закону и заявили, что могут уйти из России, но к началу 2015 года обе согласились пользоваться системой НСПК. В том же году НСПК запустила «Мир».

После недавнего ухода иностранных гигантов с российского рынка выпуск карт «Мир» в последние недели резко увеличился. Российская кредитная организация «Росбанк» сообщила, что спрос на платёжные карты «Мир» с января по март вырос в два с лишним раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.