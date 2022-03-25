Hill: глава крупнейшей в мире инвесткомпании предрёк конец глобализации

Американский инвестор и генеральный директор BlackRock Ларри Финк предупредил, что спецоперация России на Украине знаменует окончание периода глобализации, пишет The Hill. По мнению Финка, украинские события и их последствия могут подтолкнуть правительства и компании к оценке своей зависимости от других стран.
Генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк заявил, что российская спецоперация на Украине «положила конец» глобализации, наблюдавшейся в последние десятилетия, сообщает The Hill.
В письме к акционерам Финк отметил, что пандемия коронавируса уже привела к расколу между странами и компаниями, а теперь украинский конфликт «усугубит поляризацию». Финансист предупредил, что «масштабы действий России» будут сказываться ещё несколько десятилетий и могут заставить компании и власти государств оценить свою зависимость от других стран.
«Хотя сейчас в центре внимания находится зависимость от российских энергоносителей, компании и правительства также будут в более широком плане изучать свою зависимость от других стран», — заявил Финк.
Как напоминает американский финансист, после распада Советского Союза в начале 1990-х годов Россию приняли в глобальную финансовую систему и предоставили стране доступ к глобальным рынкам капитала. Тогда в мире произошёл «подъём глобализации и рост рынков капитала».
По словам Финка, после начала российской спецоперации на Украине правительства объединились и начали «экономическую войну» против Москвы. И сейчас сокращение связей с Россией западными странами демонстрирует силу рынков капитала, доступ к которым он назвал «привилегией, а не правом».
The Hill напоминает, что BlackRock стала одной из более чем десятков международных компаний, разорвавших деловые связи с Россией. В частности, на фоне действий России на Украине компания приостановила покупку российских ценных бумаг.
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