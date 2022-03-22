20 minutes: во Франции опасаются волны массовых увольнений по примеру США

Волна массовых увольнений в США в последние месяцы стала предметом пристального внимания французских экспертов, поскольку то, что происходит в Соединённых Штатах, в конце концов происходит во Франции, пишет 20 minutes. По словам издания, в последние месяцы французские предприятия уже фиксируют небывалый всплеск добровольных увольнений работников.

Волна массовых увольнений в США в последние месяцы стала предметом пристального внимания французских экономистов, социологов и бизнесменов, сообщает 20 minutes. «Это хорошо известный факт: то, что происходит в Соединённых Штатах, в конце концов происходит во Франции», — поясняет издание.

Только в ноябре 2021 года более 4,5 млн американцев ушли с работы в поисках новой профессии. Как отмечает преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами и теории организаций в институте управления EM Normandie Винсен Мейер, «во Франции наблюдается рекордный рост числа увольнений (+10% в июне и +20% в июле 2021 года по сравнению с 2019 годом)».

Этот феномен в первую очередь затрагивает малый и средний бизнес, отмечает газета. Согласно исследованию компании Dares, опубликованному в феврале 2022 года, в период с июля по октябрь 2021 года число добровольных увольнений увеличилось на 17% в учреждениях, насчитывающих более 50 сотрудников, и на 21% в учреждениях, где работает от 10 до 49 человек. «Кроме того, в некоторых отраслях эта тенденция заметнее (строительство, гостиничный бизнес и рестораны...)», — отмечает Винсен Мейер.

Эти стремления к переменам имеют несколько объяснений, полагает газета. Первое — это восстановление экономики после пандемии. Уровень занятости к концу 2021 года достиг 67,8%, что является историческим максимумом. «Рынок труда в настоящее время очень оживлён, количество сотрудников, работающих на постоянной основе, растёт, поэтому французы знают, что найти работу и даже сменить сферу деятельности легче», — анализирует Кристоф Ньгуен, соучредитель компании «Человеческий след», специализирующейся на предотвращении психосоциальных рисков.

Кризис в области здравоохранения также стал причиной возникновения подобных желаний, отмечает Винсен Мейер. «Он позволил многим работникам задуматься о смысле своей работы и стиле управления, существующем на предприятиях. Они хотят большей автономии и возможности работать дистанционно, не связывая себя десятью видеоконференциями в день», — подчёркивает специалист.

По словам Кристофа Ньгуена, за последние два года отношение к работе также изменилось. Некоторые сотрудники считают, что их работодатели плохо обращались со своими работниками во время кризиса в области здравоохранения, их душевное благополучие не учитывалось. Они переживают своего рода разочарование. Для многих работа больше не рассматривается как приоритетный способ самореализации. «У сотрудников всё больше формируется потребительское отношение к работе», — констатирует эксперт.

В то время как в Соединённых Штатах эта беспрецедентная волна увольнений уже создаёт проблемы для бизнеса, некоторые французские работодатели также начинают осознавать пагубные последствия этого масштабного переворота, отмечает издание. «Нехватка рабочей силы в определённых отраслях может поставить работу малого и среднего бизнеса в затруднительное положение», — считает Мейер. Существует также риск инфляции заработной платы, ведь для привлечения лучших кандидатов необходимо пересмотреть уровень заработной платы в сторону повышения, предупреждает эксперт. «Набор новых сотрудников предполагает их обучение. Это может занять некоторое время», — добавляет Кристоф Ньгуен. Единственный положительный момент в этой ситуации заключается в том, что компании могут стать более открытыми для кандидатов, которых раньше не рассматривали, «в особенности, для сотрудников более старшего возраста».

Для предотвращения волны увольнений Мейер рекомендует предприятиям работать над управленческими методами, предоставляя сотрудникам больше автономии, «но также и больше времени, чтобы они чувствовали, что хорошо справляются со своей работой». «Качество жизни на работе должно быть в центре внимания», — напоминает Кристоф Ньгуен.

Мейер сомневается, что в долгосрочной перспективе эта тенденция будет остановлена конфликтом на Украине, который мог бы отбить у некоторых французов тягу к переменам. По его словам, безопасность занятости в 2022 году важна только для 29% работников «В целом, когда у сотрудника есть желание уйти от своего работодателя, он начинает действовать», — соглашается Кристоф Ньгуен.