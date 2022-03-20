Libération: авиакомпании возвращаются к воздушным коридорам времён холодной войны

Из-за взаимных санкций России и Запада для западных авиакомпаний оказалось закрыто небо над Россией и Белоруссией. В итоге рейсы между Европой и Азией удлинились на несколько часов, что сказывается в том числе на их стоимости, пишет Libération. Автор статьи отмечает, что прежде так облетали Россию разве что во времена холодной войны.

Последствия ситуации вокруг Украины ощущаются и в небе, пишет Libération. С конца февраля был отменён ряд перелётов и даже маршрутов, которые проходят над Россией и Белоруссией. Но, как отмечает автор статьи, изменились в целом воздушные коридоры планеты, так что некоторые перелёты теперь увеличились на много часов, что сказывается на времени работы персонала в воздухе и на стоимости перелёта. Прежде подобная ситуация была во времена холодной войны, когда самолёты западных авиакомпаний облетали СССР стороной.

Например, полёт из Стамбула в Москву раньше занимал меньше трёх часов, а сейчас — почти четыре. Самолёт из Тель-Авива теперь вместо трёх с половиной часов летит пять с половиной. У них есть два варианта изменения маршрута: или через Польшу, или через Грузию, Каспийское море и Казахстан. Второй воздушный коридор сейчас считается одним из самых загруженных.

Но хуже ситуация с межконтинентальными рейсами. Например, рейс Finnair из Хельсинки в Токио большую часть времени летел над Россией. Теперь же он летит в противоположную сторону, над Северным полюсом и Аляской. Разница составляет шесть с половиной часов. В Finnair пока отменяют полёты такого рода, объясняют, что не могут осуществить пассажирские перевозки по прежним направлениям, перестраивают работу на азиатском направлении. До пандемии у этой компании половина доходов шла от перелётов между Азией и Европой.

Всего, по подсчётам экспертов, из-за санкций изменились маршруты как минимум у 21 компании. При этом Путин подписал указ, который позволяет российским авиакомпаниям пользоваться взятыми в лизинг самолётами.

Помимо проблем для пассажиров, эти изменения несут в себе и сложности для сотрудников авиакомпаний, а также рост стоимости полётов, в частности, из-за топлива. Так, эксперт, с которым общался автор статьи, посчитал, что только из-за топлива в среднем три дополнительных часа в небе будут обходиться авиакомпаниям в $16 тыс. для самолёта типа Airbus SE A350-900.

Автор статьи отмечает, что такие дополнительные издержки приведут к тому, что целесообразность сохранения маршрутов окажется под вопросом. Как минимум авиакомпании собираются повышать тарифы.

Сотрудники авиакомпаний уже сильно пострадали за время пандемии, и теперь их беспокоит будущее ещё больше. Так, Finnair рассчитывает сократить от 100 до 180 пилотов и от 150 до 380 членов экипажа.

И в ближайшее время ситуация вряд ли исправится, пишет Libération.