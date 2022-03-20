До $5 млн за разоблачение — Independent о начале охоты в США за активами российских олигархов

Правительство США будет выплачивать крупное вознаграждение за помощь в определении имущества и финансовых активов российских олигархов, передаёт The Independent. Информатор получит до $5 млн, если предоставит данные, которые приведут к аресту, ограничению или конфискации имущества.

Правительство США объявило о готовности выплатить до $5 млн за помощь в определении местонахождения яхт и другого имущества российских олигархов, сообщает The Independent.

Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий, одобренная американским конгрессом в 2021 году, подразумевает выплату вознаграждения тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации».

Однако в программе есть несколько оговорок, которые не позволят каждому, кто придёт с информацией, получить за неё финансовую премию. В частности, деньги будут выплачены только тем, кто предоставит информацию, которая приведёт к аресту, ограничению или конфискации имущества. Кроме того, по условиям программы, активы должны находиться на территории Соединённых Штатов, принадлежать гражданину США или находиться во владении американского учреждения.

При этом незаконно нажитое имущество может включать в себя как физические активы, такие как самолёты или яхты, так и финансовые.

Окончательные решения о выплатах будут приниматься в каждом конкретном случае, а затем утверждаться главой министерства финансов Джэнет Йеллен.

Однако, по словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Росса Делстона, подобное предложение американского правительства может заинтересовать далеко не всех, кто владеет полезной информацией. Дело в том, что в целом ряде случаев вознаграждение будет выплачиваться лишь по прошествии нескольких лет, которые уйдут на расследование и возбуждение дела. Более того, далеко не все, кто располагает какими-либо данными, захотят бросить вызов богатым и влиятельным людям.

В Европейском союзе уже идёт процесс ареста активов попавших под санкции российских олигархов. Как пишет The Independent, в странах ЕС, например, уже были арестованы яхты российского предпринимателя Андрея Мельниченко и миллиардера Алишера Усманова.