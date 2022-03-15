New York Times: «Папа Джонс» остаётся в России, несмотря на украинский кризис

На фоне украинского конфликта многие известные американские сети фастфуда объявили об уходе из России. Однако рестораны «Папа Джонс» продолжают продавать и не собираются останавливаться. Более того, по словам одного из владельцев франшизы Кристофера Уинна, он планирует запустить в стране ещё несколько заведений, сообщает The New York Times.

Многие известные американские бренды, в том числе «Макдональдс» и «Старбакс», объявили, что приостанавливают свою работу в России. С аналогичным заявлением выступила также компания Papa John’s International. Однако 190 ресторанов «Папа Джонс» всё ещё открыты и продолжают продавать пиццу. Более того, они не собираются останавливаться, пишет The New York Times.

Этими заведениями «Папа Джонс» в основном владеют россияне, которые заключили договор франшизы с компанией PJ Western, контролируемой Кристофером Уинном. И, по словам бизнесмена, хотя на фоне украинского конфликта многие западные фирмы временно прекращают продавать свою продукцию в России, в его деятельности мало что изменилось.

«Как человек лучшее, что я могу сделать, — это проявить сочувствие к людям, моим сотрудникам, франчайзи и клиентам, не осуждая их за действия политиков, находящихся у власти», — говорит он. И, по словам Уинна, несмотря на различные санкции, которые чрезвычайно затруднили международные финансовые операции, внутренние платёжные системы и интернет по-прежнему работают нормально.

«Подавляющее большинство россиян очень трезво мыслят и понимают всю серьёзность ситуации, в которой они находятся, — добавляет он. — И, конечно же, они ценят хорошую пиццу».

В 2007 году Уинн не упустил возможности купить долю «Папа Джонс» в России. Он основал PJ Western и стал главным франчайзи пиццерии в регионе. Контракт даёт ему возможность подписывать дополнительные соглашения, позволяя другим открывать собственные рестораны сети в регионе, поясняет издание.

Уинн, который женат на русской и проводит много времени в Москве, рассчитывает открыть ещё несколько десятков заведений в этом году. При этом он признаёт, что эти планы могут быть сорваны двумя факторами: «глубоким спадом» российской экономики и любыми ответными шагами властей в отношении западных брендов, которые приостановили свою деятельность или покинули страну.

Бизнесмен надеется, что его компания PJ Western, которая курирует российских франчайзи, «не попадёт в эту категорию, поскольку продолжает работать» в России. «Но те, кто закрывается, столкнутся с повышенным вниманием со стороны правительства», — считает он.

Между тем у Уинна есть значительный финансовый стимул держать рестораны открытыми. Активы его компании, в число инвесторов которой входит звезда NHL Алексей Овечкин, составляют $85 млн. При этом, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в прошлом году задолженности бизнесмена составляли более $88 млн, обращает внимание The New York Times.

За последние два десятилетия одним из самых быстрых и простых способов, который позволял узнаваемым американским брендам в сфере фастфуда закрепиться в России, был франчайзинг. Но на прошлой неделе многие компании «вынудили» выступить против спецоперации на Украине и объявить о сворачивании своей деятельности, утверждает издание.

Однако из-за франчайзинговой модели для многих сетей быстрого питания отказ от операционной поддержки носит скорее символический характер. Например, Restaurant Brands International заявила, что «приостанавливает поддержку» российского рынка, но не уточнила, что это будет означать для 800 ресторанов «Бургер Кингс», которые принадлежат франчайзи.

Помимо политики, нежелание российских франчайзи закрывать свои двери объясняется тем, что именно они, а не головные компании, вкладывают деньги и берут на себя значительные финансовые риски. В то время как корпорация может предоставлять средства на рекламу, стратегию и другую поддержку, остальные различные расходы, включая аренду помещения, счета за электроэнергию и зарплату сотрудников, ложатся на плечи владельца точки. Иными словами, хотя временное закрытие заведений в России, возможно, особо не повлияет на прибыль крупных фирм, оно грозит финансовым крахом более мелким операторам, поясняет издание.

По словам Уинна, ситуация на Украине «нервировала» американских руководителей «Папа Джонс». Поэтому на прошлой неделе они временно разорвали связи с его бизнесом, заявив, что больше не будут «оказывать операционную, маркетинговую или деловую поддержку российскому рынку».

«Наши точки зрения (с руководством Papa John’s International. — ИноТВ) довольно быстро разошлись, — говорит Уинн. — Я придерживаюсь мнения, что основной интерес для меня представляют мои сотрудники и франчайзи, а также сохранение открытых линий культурного обмена с российским народом».

По признанию бизнесмена, у него нет права или обязанности комментировать российскую политику. Он считает, что должен уделять внимание возможностям, которая его компания даёт жителям страны. «Нынешняя ситуация усугубит проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но я считаю, что мы поступаем правильно», — уверен Уинн.

Хотя он предпочитает заниматься бизнесом, а не политикой, международная обстановка уже не первый раз влияла на его бизнес. В 2014 году, после того как США ввели санкции против России за «аннексию» Крыма*, владельцу PJ Western пришлось спешно менять систему поставок.

«В 2013 году импорт в моей цепочке поставок составлял около 92 процентов», — сказал он. После введения ограничений Уинн начал работать с российскими фермерами и производителями, что, по его словам, позволило ему заместить все иностранные ингредиенты, за исключением оливок.