Le Monde: во Франции «Макдональдс» обвинили в скрытой рекламе у детей-инфлюэнсеров

Французская ассоциация потребителей UFC-Que choisir обратилась в суд с жалобой на «Макдональдс»: знаменитая сеть фастфуда привлекает юных блогеров для продвижения своих товаров без упоминания о партнёрских отношениях, сообщает Le Monde. По мнению ассоциации, речь идёт о «недобросовестной конкуренции», направленной на детей, которые пока не научились различать скрытую рекламу.

Французская ассоциация потребителей UFC-Que choisir в официальном сообщении от 13 октября заявила о том, что подала в суд на «Макдональдс» за «недобросовестную конкуренцию», пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, французское отделение знаменитой сети фастфуда предлагает юным блогерам продвигать свои продукты в YouТube, не упоминая о партнёрских соглашениях. На этих видео дети-инфлюэнсеры играют в ресторан у себя дома, разворачивают упаковки с фирменным логотипом, описывают игрушки, которые можно получить с «Хэппи Мил» — и лишь вскользь благодарят «щедрых спонсоров», указывает UFC-Que choisir. Например, такому сценарию следует один из выпусков YouТube-канала Swan et Néo, на который подписано свыше 5,7 млн человек. Редакция Le Monde также обнаружила примечания, что это партнёрский выпуск.

В опубликованном заявлении ассоциация потребителей отмечает, что утаивание рекламного характера материала заставляет подписчиков воспринимать его как «бескорыстный совет». Такая «недобросовестная конкуренция», напоминает организация, преследуется по закону. В свою очередь «Макдональдс» назвал эти обвинения в комментарии AFP «необоснованной жалобой для привлечения внимания, которая совершенно не отражает характер этих действий». Компания думает над тем, чтобы подать в суд на «неправомерное преследование».

В июле этого года похожий случай произошёл с инфлюэнсером и звездой реалити-шоу Набила Бенаттиа-Вергара. Она рекламировала биржевые услуги в Snapchat без уточнения, что за это ей заплатили. Суд приговорил блогера к штрафу в размере €20 тыс. Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) постановило, что «отказ от упоминания о рекламном характере публикации» является одним из методов «недобросовестной конкуренции» по отношению к подписчикам, которые могут вообразить, что продвижение товара основано на личном положительном опыте автора. Кроме того, ведомство указало, что такие публикации инфлюэнсеров в соцсетях могут «значительно повлиять на экономическое поведение людей, которые за ними наблюдают, и поэтому не должны обманывать потребителей».

В дополнение к этому ассоциация UFC-Que choisir подчёркивает, что «вероломный» характер таких публикаций растёт, если они направлены на детей, которым сложнее, чем взрослым, отличить скрытую рекламу. В апреле «Макдональдс» уже заверял организацию, что никогда не вступает в партнёрские отношения с несовершеннолетними или родителями, которые ведут канал исключительно про своих детей. Корпорация фастфуда также отметила, что неоднократно предлагала ассоциации потребителей ответить на все её вопросы, однако не получила ответа, пишет Le Monde.