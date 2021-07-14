Times: сам никогда не пробовал — актёр Саша Барон Коэн подал иск на использование его образа в рекламе наркотиков
Саша Барон Коэн подал иск против американской фирмы Solar Therapeutics, которая занимается продажей товаров с каннабисом. Она без разрешения использовала для рекламы его персонажа Бората. За это британский актёр хочет от неё £6,5 млн, пишет The Times.
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