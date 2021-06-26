CNN: «приемлемый исход» — убийцу Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы
В пятницу бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовена приговорили к тюремному заключению сроком в 22 с половиной года за то, что он в прошлом году убил Джорджа Флойда. Шовен сможет выйти по УДО через 15 лет. Этот срок он получил только за непреднамеренное убийство второй степени, не учитывающим более мелкие обвинения, вердикт по которым пока не вынесен.
Сестра Флойда заявила, что подобный исход дела показывает, что, цитата, «полицейский беспредел наконец начали воспринимать всерьёз». Кроме того, она отметила, что на этом фронте ещё предстоит немало работы. Подобной риторики придерживался и адвокат семьи Флойдов.
БЕН КРАМП, адвокат семьи Флойдов: Сегодняшний день — это шанс для Америки преодолеть переломную точку. Это самый длинный срок, к которому приговаривался полицейский за всю историю Миннесоты. Однако в деле об убийстве темнокожего в ходе полицейского произвола такой исход не должен быть исключением из правил. Это должно быть нормой.
Семья Флойда также призывает к принятию Акта о справедливой работе полиции имени Джорджа Флойда. Президент Джо Байден просил конгресс одобрить эту инициативу на годовщину смерти Флойда в мае, однако, этот законопроект, разумеется, увяз в обсуждении. Сам же Джо Байден в Белом доме высказал своё мнение о приговоре.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я не знаком со всеми обстоятельствами дела, которые принимались во внимание, но мне кажется, что согласно всем принципам, подобный исход представляется приемлемым.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 26 июня 2021 года.
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