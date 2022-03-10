Чуда не случилось, но это шаг в правильном направлении — CNN о переговорах Лаврова и Кулебы

Полуторачасовые переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы так и не привели к соглашению о прекращении огня и договорённостям о гуманитарных коридорах в районе Мариуполя, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает турецкая сторона, которая принимала эту встречу, от этих переговоров никто не ждал чуда — однако это всё равно шаг в правильном направлении.
В эфире Джомана Карадшех из турецкой Антальи, где прошла встреча российского и украинского министров иностранных дел. Ей организовал глава турецкого МИД. Эти полуторачасовые переговоры не привели к заключению соглашения о прекращении огня.
В ходе своего недолгого общения с прессой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прибыл сюда, надеясь, что сумеет добиться 24-часового перемирия на территории страны дипломатическим путём, а также договориться о гуманитарных коридорах в районе Мариуполя.
По его словам, его российский коллега не имел полномочий дать согласия на этот запрос и для этого ему нужно провести консультации с Москвой.
Между тем турецкий министр сообщил, что никто не ожидал от этой одной встречи каких-то чудес, однако это всё-таки серьёзный шаг в правильном направлении.
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