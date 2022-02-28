CNN о начале переговоров России и Украины: неизвестно, хотят ли стороны одного и того же

Переговоры России и Украины должны состояться ближайшее время на реке Припяти: украинская делегация всё же прибыла на встречу, передаёт CNN. По словам корреспондента канала Фреда Пляйтгена, непонятно, сумеют ли стороны добиться какого-либо прогресса, учитывая, что Москва и Киев могут преследовать совсем разные цели.

Фред Пляйтген находится в районе Белгорода, Россия. Фред, давайте начнём с Вас. Переговоры между Украиной и Россией должны были начаться буквально несколько минут назад. Можем ли мы быть уверены, что они вообще начались?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Майкл, определённо, многое указывает на то, что они вот-вот начнутся. И Вы абсолютно правы: они должны начаться вот прямо сейчас, или уже начались пару минут назад.

Пока мы видим, что украинская делегация наверняка прибыла на место: в нашем распоряжении есть видео, как её члены садятся на двух вертолётах. Делегацию возглавляет министр обороны Украины Алексей Резников; в неё также входят высокопоставленные чиновники из администрации президента Украины, а также МИД.

Что же касается российской стороны, то в преддверии двусторонних переговоров там также находятся высокопоставленные чиновники российской администрации президента, Министерства обороны и МИД. Место встречи — река Припять на границе Украины и Белоруссии. Было довольно любопытно наблюдать за подготовкой к этим переговорам: российская сторона утверждает, что они пошли на диалог без предъявления каких-либо предварительных требований, в то время как украинцы устами своего президента Владимира Зеленского сообщают, что от встречи особенно многого не ждут. Тем не менее он, очевидно, предпримет все возможные усилия для мирного урегулирования того, что происходит у него в стране.

Тяжело понять, могут ли стороны добиться какого-либо прогресса или прорыва или же нет. Более того, Майкл, большой вопрос в том, явились ли обе стороны на переговоры вообще с одинаковой установкой и целями. Россия, очевидно, хочет, чтобы украинцы капитулировали. Однако на это рассчитывать не стоит: Владимир Зеленский в последнюю пару часов заявил, что украинцы не сложат оружия до тех пор, пока на их территории находятся российские войска.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2022 года.